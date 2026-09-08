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影／新北推動「GS寵物用品安全標章」 盼給寵物更安全的照顧

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
新北市政府動物保護防疫處與中華寵物用品發展協會共同推廣「GS寵物用品安全標章」，希望給寵物更安全的照顧。記者潘俊宏／攝影
新北市政府動物保護防疫處與中華寵物用品發展協會共同推廣「GS寵物用品安全標章」，希望給寵物更安全的照顧。記者潘俊宏／攝影

新北市政府動物保護防疫處與中華寵物用品發展協會今天在台灣狗狗節前夕共同推廣「GS寵物用品安全標章」，農業局副局長劉淑芬表示，寵物都是我們的家人，透過第三方的認證，寵物用品可以更保護我們的毛寶貝。

劉淑芬表示，謝謝中華寵物用品發展協會理事長黃獻平推動GS寵物用品安全標章，新北市是全國首創重視寵物用品安全，參考國際上的潮流一起推動安全標章，我們知道毛寶貝很活潑，有時候會四處跑動、亂咬等，所以要提供寵物安全的用品，保護毛寶貝的安全，從推車及提籃可從承重、穩定性、固定及結構等面向檢視，圍欄的組裝結構及防脫逃設計，玩具材質及零件是否容易脫落、是否有誤食或尖銳邊緣等風險，這些都是照顧毛寶貝事先要先注意的，透過第三方的認證，讓民眾可以認證安全標章來保護毛寶貝。

黃獻平表示，我們的寵物數量已經大過新生兒，所以如何照顧毛寶貝成了重要議題，GS寵物用品安全標章並不只是一張貼紙，而是依不同產品特性，透過申請資料審查、產品安全評估，以及必要的檢驗或現場評估，協助業者從產品結構與實際使用情境出發，提早辨識可能存在的安全風險，同時，GS標章也重視取得標章後的持續管理，業者應依相關規定投保並維持有效的產品責任保險，產品如有可能影響安全評估結果的重大變更，應主動通知協會，若發生重大安全疑慮、傷害事故或產品召回等情形，也須配合後續處理及必要追蹤管理。

新北市農業局副局長劉淑芬（左七）與中華寵物用品發展協會理事長黃獻平（左八）等人今天舉行記者會，共同推廣「GS寵物用品安全標章」，希望給寵物更安全的照顧。記者潘俊宏／攝影
新北市農業局副局長劉淑芬（左七）與中華寵物用品發展協會理事長黃獻平（左八）等人今天舉行記者會，共同推廣「GS寵物用品安全標章」，希望給寵物更安全的照顧。記者潘俊宏／攝影

新北市政府動物保護防疫處與中華寵物用品發展協會共同推廣「GS寵物用品安全標章」，希望給寵物更安全的照顧。記者潘俊宏／攝影
新北市政府動物保護防疫處與中華寵物用品發展協會共同推廣「GS寵物用品安全標章」，希望給寵物更安全的照顧。記者潘俊宏／攝影

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