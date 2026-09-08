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太空艙出租恐成公安隱形炸彈 侯友宜：聯合公安小組從嚴管理

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員李翁月娥今天質詢太空艙議題，新北市長侯友宜表示，將由聯合公安小組專案查緝。記者葉德正／攝影
新北市議員李翁月娥今天質詢太空艙議題，新北市長侯友宜表示，將由聯合公安小組專案查緝。記者葉德正／攝影

雙北居大不易，近期出現「微型住宿」，小小太空艙內應有盡有，價格比一般租屋低許多。新北市議員李翁月娥今在議會總質詢指出，近期三重、蘆洲等地出現以「床」計價的太空艙出租，小小幾坪空間可容納十幾人，每床每月租金約5000至7000元，恐衍生公安、治安及生活品質等問題，「火燒起來後果不堪設想」。新北市長侯友宜表示，已責成朱惕之副市長統籌觀光、經發、社會、工務及消防等單位，組成聯合公安小組專案處理太空艙問題。

李翁月娥表示，目前新北有三處太空艙，中和區員山路在8月19日稽查後已拆除；蘆洲區中山二路8月19日稽查，後續依建築法處分6萬元；三重區後竹圍街8月17日稽查，依建築法處分6萬元。

李翁月娥說，太空艙部分業者在有限坪數內設置大量床位，若發生火災，人員恐因空間狹窄而無法逃生，其次是治安問題，人口大量集中且居住者身分不易掌握，可能增加治安管理難度。

第三則是生活品質，她指出三重、蘆洲房價已高，難得新北市整體居住環境不斷提升，不能讓太空艙出租造成居住品質倒退。

李翁月娥說，自己日前前往現場勘查時已看到房仲介入，網路上更出現每床5000、6000元甚至7000元的出租價格，若不加速管理，半個月後新北市可能到處都是「一巢、一巢」，呼籲市府不能只靠工務局單一局處處理，而應跨局處共同把關，建立統計及管理機制。

侯友宜表示，太空艙涉及的確是公安安全問題，尤其部分太空艙材質及環境條件並不適合容納大量人員，人口大量集中，也可能讓治安及大樓管理面臨更大壓力。

工務局長馮兆麟表示，目前新北已查到3處相關場所，分別在中和、蘆洲及三重，其中中和案件已拆除改善；蘆洲及三重兩處則已依建築法裁罰6萬元，並要求限期改善，預計9月中旬第二次稽查，若仍未改善，將再度裁罰。

侯友宜說，市府透過聯合公安小組專案調查，為了大家治安、生活品質，不讓太空艙出租衍生的公安、治安及居住品質問題在新北蔓延。

太空 侯友宜 公安

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