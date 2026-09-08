性侵前科里長退選 陳宥丞：標準應嚴格 思考法規制度如何更完善

台北市內湖五分里里長參選人王健陞登記參選後，被爆出2021年意圖性侵同事女友被判刑1年10個月，由於他曾任民眾黨議員陳宥丞助理，陳今天一早與前立委鄭志龍到西湖市場掃街時，被問及此議題說，不管是性侵害等犯罪，去擔任公眾人物的標準更應該嚴格審慎檢驗，這也是他過去表達相對不周全的地方。

鄭志龍表示，他和陳宥丞有許多共同好友，這幾年更是一起推動籃球，並與北市府聯繫成立「台北永豐旺寶3x3職業隊」，基於這樣的情意之下，選舉一定要拔刀相助。

陳宥丞說，台灣人民最團結的時刻，無非是以體育、文化及影音串連，甚至各行各業的人帶領著台灣作為名片，很感謝台灣及國際上知名的鄭志龍前來掃街，同樣地也希望選舉能像籃球等運動，發揮運動家精神。

另外，媒體問到內湖五分里里長參選人王健陞議題。陳宥丞說，王健陞過去曾任藍營議員助理、綠營的議員主任，再到他的辦公室來，是內湖在地小孩也是里長請託。這次事件的判決書內容也是最近才知道，「我當然知道他過去可能有一些刑事上面的一些前科，但我沒有去多加了解判決書內容。」

陳宥丞說，自己也要深刻反省，一份工作與跳出來當公眾人物是有一定差別，應該要回歸理性看待，不管是性侵害等犯罪，去擔任公眾人物的標準更應該嚴格審慎檢驗，這也是他過去表達相對不周全的地方。所以經過多方討論，也親自與王健陞討論後才會在昨天宣布退選。

他也認為，這樣的議題帶到另一個層次，公共人物的參政，是不是要從法規、制度做得更好的修法，以避免類似爭議再次出現。