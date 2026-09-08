這次沒對手！最美里長陳紫渝拚連任 同額競選仍拜託里民1事

新北市永和區永福里里長陳紫渝完成下一屆里長選舉登記，將尋求連任。2022年以25歲之姿、無黨籍身分首度參選的她，當選後因外型亮眼被網友封為「最美里長」，如今4年任期將屆，這次再度投入選戰，且是同額競選，不過她仍強調不能因此鬆懈，盼里民踴躍投票。

陳紫渝7日在臉書公布完成登記的消息，透露自己已於上週三完成里長候選人登記。她表示，這次仍懷抱著4年前參選時的信念，回想當初挨家挨戶拜訪，到後來順利當選，4年來承接里民一件件託付，也一步步完成當初許下的承諾。

她說，認真做好每一件小事，才能不辜負最初對自己的承諾，以及里民每一聲充滿期待的加油。對於4年任期即將結束，她認為這只是階段性的告一段落，「永福里的改變還在持續」。

這次選舉沒有其他人參選，陳紫渝也直言自己「有幸同額競選」，但她並未因此把連任視為理所當然，而是懇切拜託里民投下手中的選票，希望透過選票給予她過去4年工作的肯定。她也喊話，若能順利連任，將持續再接再厲、不變初心。

陳紫渝婚後仍持續投入地方事務，近年除了處理里內大小事，也著力於社區環境維護。永福里上月獲得「115年新北市里環境認證」五星級肯定，她則將成果歸功於環保志工、居民及永和清潔隊等共同努力。

貼文曝光後，不少網友留言替她加油，「一定高票當選」、「祝順利連任」、「期待票數超越上一屆」。也有人看到她最新照片後留言「我怎麼覺得她變成劉若英了」，另有網友表示「好想去永福里住」、「這個里應該很幸福」、「感覺毫無懸念的當選」、「選新北市市長啦」、「唯一支持會做事的里長」。