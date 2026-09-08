新北市綠生活音樂節9/12-13登場 50攤市集、創作樂團接力演出

2026新北市綠生活音樂節9月12日、13日在新北市美術館戶外園區熱鬧登場！今年規畫「GREEN STAGE」及「ROOT STAGE」兩大舞台，不僅集結一青窈、辛曉琪、李翊君、蘇慧倫、周蕙、江美琪、陶晶瑩、戴愛玲等實力唱將，更透過樂團徵選邀請新生代創作團隊接力開唱；現場同步打造集結40個特色攤位及10攤餐車的「綠生活市集」，從文創選物、互動體驗到特色美食一應俱全，邀請民眾在美術館草地上逛市集、聽音樂，享受午後的愜意時光。

「綠生活市集」集結多元文創品牌與特色美食，讓音樂節從舞台延伸至日常生活。文創攤位邀集風格溫暖可愛、專注圖文創作與似顏繪的插畫家「Maybe。或許」；以手繪及複合媒材記錄城市觀察的插畫文創品牌「羊小路」；以及透過逗趣可愛貓咪傳遞生活靈感的「諧咖貓室」等特色品牌，讓民眾除了欣賞演出，也能在市集中發掘創作巧思與互動樂趣。美食也是市集亮點，包括入選「2025新北油飯節」十強的鶯歌在地品牌「驢‧油飯」、主打創意熱狗的「VegOut耍廢髒熱狗」，以及烘焙賽事得獎常勝軍「拉菲樂烘焙」等特色店家。

今年「ROOT STAGE」更透過公開樂團徵選，提供新生代音樂創作者展現作品的舞台，共錄取8組表演團隊，讓更多具有創作能量的音樂人被看見，也展現台灣多元豐沛的原創音樂能量。9月12日將由「Jeffery C」、「THE EON 永夜」及「公主請上台」登台，並邀請「甜約翰」擔任壓軸；9月13日則由「Crossing Road」、「Happyland」及「SmileDash」接力，並由來自日本的新生代女子樂團「Faulieu.」壓軸開唱。

「GREEN STAGE」以跨世代經典歌聲為主軸，9月12日集結戴愛玲、范逸臣、Saya張惠春、李翊君、派偉俊 Patrick Brasca、辛曉琪等歌手輪番演出，並邀請日本流行音樂女歌手一青窈壓軸登場；9月13日由陶晶瑩、孫淑媚、江美琪、蘇慧倫接力獻唱，最後由周蕙壓軸，兩天從創作新聲到經典金曲，帶來不同世代共同熟悉的音樂記憶。

新北市文化局表示，2026新北市綠生活音樂節以「音樂串聯世代，文化延續傳承」為核心，希望透過雙舞台呈現經典與新聲交會的多元音樂風貌，也結合文創及美食市集。9月12日至13日下午2時30分至晚間9時30分，邀請民眾相約到新北市美術館戶外園區，感受音樂、藝術與生活交織的周末時光。

2026新北市綠生活音樂節集結一青窈、辛曉琪、李翊君、蘇慧倫、周蕙、江美琪、陶晶瑩、戴愛玲等實力唱將，9月12日至13日在新北市美術館戶外園區熱鬧登場。圖／新北市文化局提供

2026新北市綠生活音樂節將於9月12日至13日，在新北市美術館戶外園區熱鬧登場。圖／新北市文化局提供

美食也是此次市集亮點，入選2025新北油飯節十強的鶯歌在地品牌「驢‧油飯」也會出現。圖／新北市文化局提供

現場打造集結40個特色攤位及10攤餐車的綠生活市集。圖／新北市文化局提供