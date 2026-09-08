基泰大直損鄰案…公辦都更兩案已評選 民辦審查中

北市基泰大直損鄰案導致周邊三地區都更，一棟廿五戶民宅已夷為平地，建商基泰建設助家園重建，目前完成公展，正在幹事會程序審查，但屬民辦都更尚無明確時間表；另外兩案已完成招標並選出最優評選人。

大直街一棟廿五戶民宅三年前發生傾斜後，市府即啟動公辦都更評估，一個月內公告範圍畫定。但都發局開公辦都更範圍評估說明會，意願調查未達啟動門檻，因此尊重住戶意願，由基泰辦理都更重建。

都更處表示，都更計畫實施者今年建物設計公展完成後，八月十三日申請幹事會程序，目前正審查中，由於是民辦都更，仍須視實施者送件狀況為準。

至於受影響的東側、南側曾預防性撤離，後續經住戶意願整合後，以公辦都更方式推動重建，住都中心表示，大直儒玉案（東側）一○八戶、大直藏璽案（南側）一三九戶分別於今年三月、四月第二次公告招商，招商時住戶意願比率約百分之八十六點一一、百分之九十二點八○。二案截止申請時間皆為七月廿二日，後續辦理資格審查及綜合評選等程序。

住都中心近日公告評選結果，大直儒玉案最優申請人為皇昌營造領銜皇昌福榮合作聯盟，將興建一幢二棟地上十九層、地下四層建築，更新後樓地板面積約八七七九坪；大直藏璽案最優申請人長虹建設預計興建一幢二棟地上廿四層、地下四層建築，更新後樓地板面積約一萬一三八三坪。