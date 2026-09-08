基泰大直損鄰案滿3年 後續租金補償無共識

基泰大直案昨滿三年，建商基泰先前承諾重建完成前，提供受災戶一坪一千六百元租金補償。台北市政府昨開協調會，住戶控當初基泰協議三年未完成都更，將延續補貼，但會中無共識。台北市長蔣萬安昨答詢表示，會積極協助受災戶權益保障。

基泰回應，尊重並願依契約約定持續處理相關事宜，有關後續租金補償，願與傾倒戶就合理租金及給付方式協商，如果雙方對契約存有爭議，建議循法律途徑釐清。基泰強調，若無法達成共識，公司也願另提出一次性賠償協商方向，作為後續處理方案之一。

基泰建設「基泰大直」建案二○二三年因施工不當，周邊一棟廿五戶鄰宅傾斜、倒塌。事發後市府協助受災戶與基泰談後續賠償，要求基泰存入一億至市府專戶基金，提供受災戶三年安置費。如今三年約滿，據了解，基泰與住戶簽訂有補充協議，若今年八月底前未有共識，基泰需續提供租金或依損鄰相關程序直接一次賠償。

如今住戶認為都更重建尚未完成，基泰應依補充契約繼續支付。不具名住戶表示，安置費一年一付，基泰大直事件已三年，按理說基泰應履約繼續將安置租金補償費用匯給住戶，但基泰不願意，質疑跳票，憂心每年將多出五十萬元房租生活負擔。

受災戶委任律師林天財說，依基泰與住戶簽立補充協議書，若受災戶與基泰未達共識，應繼續支付安置費，該案屬重大公安事故，損鄰事件的賠償延伸，市府也應強力介入。陪同出席協調會的議員陳炳甫也認同。

主持協調會的副市長張溫德表示，市府主動控留提供中繼住宅給住戶選擇，也會要求基泰善盡更新實施者角色，加速審查作業；若涉雙方重建協議，就要回到契約，也請基泰對受災戶提出的問題，負責任提出處理方案。