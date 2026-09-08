淡水藥師下藥 再傳4女受害

新北市淡水陳姓藥師被控對工讀女大學生下藥，專案小組持續清查發現另有一名前女員工遭陳男性侵、三名前女員工遭性騷擾，四名被害人已做完筆錄，警方持續清查是否還有其他被害人。陳也曾在台北榮總服務，任職期間無性平申訴紀錄，藥學部正回訪是否有其他受害者。

據了解，遭下藥的女大學生在陳男的藥局打工近一年，上月廿六日女大生發現被下藥後，由家人陪同報案。警方初篩飲水有苯二氮平類陽性反應，廿九日搜索藥局發現監視器被格式化疑滅證，透過雲端及手機備份發現下藥影像。陳稱只是想測試過期藥物藥效，詢後被依毒品罪嫌函送。

士林地檢署前天指揮警方搜索藥局及住處並拘提，陳男淡淡表示「我知道你們會再來」；陳妻稱案發後兩人已吵好幾次，「該吵的都吵完了」。警詢時他堅稱只是開玩笑，否認意圖不軌。檢方複訊後認定陳男涉嫌欺瞞使人施用第三級毒品、加重強制性交未遂、加重強制猥褻未遂、傷害等罪，向法院聲押禁見；法官以他涉嫌重大且有串供滅證之虞，裁定羈押禁見。

檢警持續深入偵辦，透過查扣的陳男電腦中員工檔案資料，對曾在藥局工作的十多名女工讀生逐一致電詢問，其中一人表示陳男用手指插入她下體性侵，另三人指控被陳男碰觸胸部、臀部及腰部，因此離職。警方詢後依妨害性自主、性騷擾防治法等罪嫌送辦。

另外，以無黨籍登記參選北市內湖五分里的里長參選人王健陞，遭網友踢爆二○二一年意圖性侵同事女友被判刑一年十月，他父親是現任里長，有極大機會當選，引發各界反彈。王昨在臉書宣布退選。