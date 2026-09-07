快訊

「大象來了」震撼街頭 法導演離台前感謝：劇團愛上台北這座城市

德國極右翼大勝！另類選擇黨如何撼動德國政治

聽新聞
0:00 / 0:00

大象來了震撼街頭 法導演離台前感謝：奧波西托劇團愛上台北這座城市

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱／台北即時報導
2026台北藝術節開幕，第一天晚間10萬民眾為一睹來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象，塞爆北藝中心和捷運劍潭站外側道路。圖／北藝中心提供
2026台北藝術節開幕，第一天晚間10萬民眾為一睹來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象，塞爆北藝中心和捷運劍潭站外側道路。圖／北藝中心提供

大象來了」上周末順利在台北士林街頭演出，儘管第一天擠爆士林周邊商圈，遭質疑動線混亂，儘管第二天天候不佳下雨，不過兩天演出為士林周邊帶來驚人的15萬人潮。奧波西托劇團導演尚－雷蒙・雅各搭機離台前，特別錄製影片親自向台灣觀眾致謝。表示「奧波西托劇團愛上了台北這座城市。」

雅各稱讚這次的台北演出「經驗真的非常獨特」，不論是現場圍觀的人群、觀眾的數量或到場的所有人，「這份震憾不只奧波西托劇團感受到了，相信所有台北市民也都感受到了，最驚人的是，甚至連在法國的所有人知道這件事。」

雅各離台前，透過錄製影片表示，一直以來，奧波西托劇團都在城市與人群中演出，觀眾向來也非常多，之前在智利一共演出了六場，每一場有五、六萬人，人數加總起來非常可觀；在蒙特婁跟其他城市表演也有過幾次演出是五、六萬人規模，我們算是習慣了，「不過這次在台北，我覺得非常難得。」

雅各也提到，他不知道台北表演藝術中心是怎麼做到的，打破所有的藩籬，讓所有人看到了這個消息，對他來說，這是非常獨特且令人佩服的成果，「奧波西托劇團愛上了台北這座城市，我也深刻感受到了台北市民的熱情與關注。」

雅各在影片中也提到，他覺得似乎發生一點小小誤會，一定要把這個誤會解開，一座城市就像是一個人，所以必須與它對話，奧波西托劇團也是一個人，兩者之間需要互相溝通與對話，這兩個人都有非常強烈的人格特質，當兩個性格鮮明的人在對話時，難免會碰撞出一些火花，但這些火花出現，是為了讓雙方能更深入了解彼此，我們的目標始終一致，是為了要讓這座城市創造集體記憶，要一起完成這場表演，一件事情是肯定的。

雅各提到，第一天晚上表演前，他與表演者走下樓，看到警方成立的臨時前進指揮所，大家有著很棒的合作默契，他讓警方了解，「今天晚上我們是同一個團隊，沒有他們，我無法完成這場演出，一起促成這場街頭演出實現，這很重要「我一定要說，我要感謝的人太多太多了。」

2026台北藝術節開幕演出「大象來了」，巨象裝置第二天在雨中漫步士林街頭。記者張文玠／攝影
2026台北藝術節開幕演出「大象來了」，巨象裝置第二天在雨中漫步士林街頭。記者張文玠／攝影

2026台北藝術節開幕演出「大象來了」晚上登場，巨象裝置第二天在雨中漫步士林街頭。記者張文玠／攝影
2026台北藝術節開幕演出「大象來了」晚上登場，巨象裝置第二天在雨中漫步士林街頭。記者張文玠／攝影

大象 台北 城市 台北表演藝術中心

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大象來了...昨10萬人潮湧進士林商圈 今晚下雨人潮不若昨晚擠爆

一度雨停！搶看「大象來了」…士林基河路兩側擠進滿滿人潮

擠滿看大象人潮 士林商圈業績翻倍

「大象來了」震撼街頭 2日展演逾15萬民眾擠爆士林商圈

相關新聞

遭爆性侵前科 北市內湖五分里長參選人王健陞上周登記今退選

年底選舉上周開放登記，不過以無黨籍登記參選北市內湖五分里的里長參選人王健陞，遭網友踢爆，2021年因意圖性侵同事女友被判刑1年10個月，引發熱議。王健陞今在臉書宣布退選。

性侵前科選里長惹議...王健陞宣布退選 陳宥丞：加嚴參選資格值得探討

登記參選北市內湖五分里里長參選人王健陞，因遭踢爆，2021年因意圖性侵同事女友被判刑1年10個月，引爭議，王今臉書宣布退選。因王曾任民眾黨議員陳宥丞助理，陳今也在臉書說，參選人已放棄競選，盼議題回歸理性討論；他也呼籲應推進制度與時俱進「聚焦修法與規範」。

遭損鄰受災戶控安置租金支付未履行 基泰：依約持續協商

基泰建設「基泰大直」建案，2023年因施工不當，造成周邊一棟25戶鄰宅傾斜、倒塌，住戶指控，基泰先前承諾完成重建前，會賠償受災戶一坪1600元租金補貼，但如今卻不願按原租金支付。基泰聲明表示，願依約持續協商，若雙方對內容有爭議可遵循法律途徑釐清，若受災戶無法達成共識，也不排除一次性賠償，作為處理方案之一。

新北議員畢業總質詢再提「嫖妓風波」 周勝考冤喊：被叫去作證卻變被告

新北市議員周勝考不競選連任，他今天新北市議會最後一次總質詢，用「畢業感言」回顧32年從政歷程，他重提過去曾引發爭議的「嫖妓風波」指出，當時受民眾所託到板橋分局關心案件，後來警方請他去當證人，但他自己並不知道案件實情，沒想到卻被捲入案件。

大象來了震撼街頭 法導演離台前感謝：奧波西托劇團愛上台北這座城市

「大象來了」上周末順利在台北士林街頭演出，儘管第一天擠爆士林周邊商圈，遭質疑動線混亂，儘管第二天天候不佳下雨，不過兩天演出為士林周邊帶來驚人的15萬人潮。奧波西托劇團導演尚－雷蒙・雅各搭機離台前，特別錄製影片親自向台灣觀眾致謝。表示「奧波西托劇團愛上了台北這座城市。」

瑞芳青雲殿萬燈引路 唐美雲、優人神鼓接力演出

以供奉神農大帝推廣「神農八功」文化著稱的瑞芳青雲殿，為慶祝入廟62周年，9月18至20日將舉辦「山城祈福慶典」，3天依循「敬天護地、殿中教化、反觀自省」三階段主題開展，並有唐美雲歌仔戲團、優人神鼓精彩演出和壓軸的瑞芳大遶境。8月28日起山城更點亮1.2萬盞「昊天諸佛神農燈」，從青雲殿延伸至九份與瑞芳街區，以燈火串聯百年礦山的歷史記憶，也照見人與土地、自然萬物之間的深厚連結。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。