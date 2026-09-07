大象來了震撼街頭 法導演離台前感謝：奧波西托劇團愛上台北這座城市
「大象來了」上周末順利在台北士林街頭演出，儘管第一天擠爆士林周邊商圈，遭質疑動線混亂，儘管第二天天候不佳下雨，不過兩天演出為士林周邊帶來驚人的15萬人潮。奧波西托劇團導演尚－雷蒙・雅各搭機離台前，特別錄製影片親自向台灣觀眾致謝。表示「奧波西托劇團愛上了台北這座城市。」
雅各稱讚這次的台北演出「經驗真的非常獨特」，不論是現場圍觀的人群、觀眾的數量或到場的所有人，「這份震憾不只奧波西托劇團感受到了，相信所有台北市民也都感受到了，最驚人的是，甚至連在法國的所有人知道這件事。」
雅各離台前，透過錄製影片表示，一直以來，奧波西托劇團都在城市與人群中演出，觀眾向來也非常多，之前在智利一共演出了六場，每一場有五、六萬人，人數加總起來非常可觀；在蒙特婁跟其他城市表演也有過幾次演出是五、六萬人規模，我們算是習慣了，「不過這次在台北，我覺得非常難得。」
雅各也提到，他不知道台北表演藝術中心是怎麼做到的，打破所有的藩籬，讓所有人看到了這個消息，對他來說，這是非常獨特且令人佩服的成果，「奧波西托劇團愛上了台北這座城市，我也深刻感受到了台北市民的熱情與關注。」
雅各在影片中也提到，他覺得似乎發生一點小小誤會，一定要把這個誤會解開，一座城市就像是一個人，所以必須與它對話，奧波西托劇團也是一個人，兩者之間需要互相溝通與對話，這兩個人都有非常強烈的人格特質，當兩個性格鮮明的人在對話時，難免會碰撞出一些火花，但這些火花出現，是為了讓雙方能更深入了解彼此，我們的目標始終一致，是為了要讓這座城市創造集體記憶，要一起完成這場表演，一件事情是肯定的。
雅各提到，第一天晚上表演前，他與表演者走下樓，看到警方成立的臨時前進指揮所，大家有著很棒的合作默契，他讓警方了解，「今天晚上我們是同一個團隊，沒有他們，我無法完成這場演出，一起促成這場街頭演出實現，這很重要「我一定要說，我要感謝的人太多太多了。」
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