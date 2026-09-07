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網友爆急診室大聲斥責 北市議員李柏毅還原始末說明

中央社／ 台北7日電
國民黨台北市議員李柏毅質詢。聯合報系資料照
國民黨台北市議員李柏毅質詢。聯合報系資料照

有網友發文爆料，稱有名民代陪家屬就醫期間，竟大聲斥責急診醫護人員；對此，國民黨台北市議員李柏毅今天說，自己帶女兒就醫因焦急而大聲，但未罵髒話，並澄清未耍特權。

有民眾在社群平台Threads發文爆料，有名地方民意代表陪同家屬到醫院就醫時，疑因不滿藥物使用規定和流程，竟當場大聲斥責急診醫護人員。事件引發熱議。

李柏毅今天接受媒體訪問時，坦承自己就是當事人，因僅7、8個月大的女兒於5日晚間發燒、嘴唇破裂，且有感染等症狀，身體極度不舒服，他和妻子急忙抱小孩到馬偕醫院、中山醫院就醫，最後才轉至有小兒科急診的國泰醫院。

他說，當時小兒急診室內並無其他病患，但看診的醫生卻顯得相當不專業，看診過程中一直詢問以前在他處看診的藥單與藥袋，離開診間後又告知原本的藥好像沒了，反問家長換別的藥適不適合，結果改開口服藥時，醫生又說有2種、要選哪種好，遭質疑後醫生又答要去問藥局。

李柏毅坦言，自己因焦急與不滿，確實有大聲與主治醫生討論，但沒有罵髒話，結果現場突然湧入十幾名護理師和醫生們，將他團團圍住，還不斷要求他冷靜、不要大聲等。

他表示，當時自己都有戴口罩，並無揭露身分等疑似施壓情形，網路爆料文的帳號疑似是新成立的，刻意要將單純醫療糾紛和家長焦急心態操作成「民代耍特權」。

李柏毅說，真的不怪醫院，但對這段求診經歷感到無奈和遺憾，盼醫療體系應給焦急家長一個令人安心的答案與專業處置。

李柏毅 急診 馬偕醫院

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