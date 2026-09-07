性侵前科選里長惹議...王健陞宣布退選 陳宥丞：加嚴參選資格值得探討

登記參選北市內湖五分里里長參選人王健陞，因遭踢爆，2021年因意圖性侵同事女友被判刑1年10個月，引爭議，王今臉書宣布退選。因王曾任民眾黨議員陳宥丞助理，陳今也在臉書說，參選人已放棄競選，盼議題回歸理性討論；他也呼籲應推進制度與時俱進「聚焦修法與規範」。

近日媒體與社會大眾關注內湖區里長參選人前科及參選資格，在網路掀起熱議。陳宥丞說，他深知大家的疑慮與關切，也決定向大家說明我的立場與初衷。

「嚴厲譴責暴力犯罪，同理受害者感受」。陳表示，首先，對於任何侵害他人身體與安全的犯罪行為，他始終保持零容忍態度，也完全同理被害人與家屬所受到的傷害。對於更生人重返社會議題，社會存在多元討論；但在涉及公權力與基層服務參選資格上，大眾會有更高標準期待，這點他也認同完全合理且必要，認爲應該要表達更完整周全。

陳宥丞說，參選人已決定放棄競選，讓議題回歸理性討論。在相關法規與社會共識尚未完全建立前，為讓公共討論能回歸制度面，他也與王姓參選人討論，且經王姓參選人與家人達成共識後，其已發表聲明決定不繼續參與此次里長競選，避免個人規畫影響公眾對法規改革的聚焦，讓議題回歸理性討論。

「推進制度與時俱進，聚焦修法與規範。」陳宥丞說，這起事件引發的討論，核心在於現行法律，對於參選資格的規範是否充足。

陳認為「公職人員選舉罷免法」針對涉及強盜、搶劫、殺人及性侵害等嚴重危害社會安全的罪行，是否應更加嚴格規範參選資格，是非常值得跨黨派深入探討的嚴肅課題。與其讓議題停留在各政黨間相互攻擊哪一位政治人物有前科或拿來當政治動員，更希望推動制度的進步，讓法律有更明確標準。

另外，關於他任用前助理的過程說明，陳宥丞說，王姓參選人過去曾在團隊服務一事，他也抱持坦然態度說明：王先生原先服務於國民黨港湖區的議員服務處，後來是轉職到民進黨松信議員服務處。當初之所以聘用王，是因其父母懇切託付，希望給予他一個專心服務鄉親、遠離不必要應酬的穩定工作環境，讓父母可以安心。

陳說，王擔任助理期間，從旁觀察也的確展現極高工作熱忱，服務表現也獲得不少地方鄉親的肯定才予以續留。陳宥丞說，過去作為雇主是基於給予機會與信任；但面對公共公職的選舉，則必須回歸公眾利益與更高的道德標準。希望各界能將關注焦點回歸到制度的完善與落實，讓台北市的民主與法制能夠更加進步。