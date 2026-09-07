汐止區秀峰國小人行道施工 新設避車彎太斜難下車

汐止區秀峰國小前仁愛路兩側的人行道改善工程，目前還在趕工中，不過學校大門外側新設的避車彎，就有家長反應坡度過斜，車門推不開，所以今(7)日汐止區公所就召集了相關單位人員現場會勘，討論如何改善，讓學童上放學更安全。

秀峰國小家長會長鍾宛茹表示，人行道影響非常大，斜坡高度太高，車子在停好的時候，小朋友是沒辦法推開門的，所以需要有老師從旁協助，但是在拉開門的當下，也擔心家長願不願意讓老師或是志工做這件事，所以會造成很大的困擾，關於機車的部分，也沒有很完善的機車道，在斜坡這麼斜的情況下，機車停起來其實很危險，小朋友在下車或是手上拿很多東西，這斜坡都是變危險的，因此也希望有完整的機車車道，再來就是紅綠燈能夠改成全時相的，可以讓小朋友快速通過。

秀山里長廖炯華提到，秀峰國小人行道在施工中，今天再來會勘家長接送停車的避車彎太斜，上下課的時候，家長跟學生上下車危險，也怕會滑倒，主要還是希望整體工程能夠趕快完成，讓學童上學路更安全。

家長接送停在避車彎，但是因為新設的部分坡度太斜，孩子們要下車，車門不好開，還有停摩托車也容易倒，所以汐止區公所就召集了相關單位人員現場會勘，包括立委廖先翔服務處、新北市議員張錦豪以及議員周雅玲服務處還有里長、家長會都出席參加。

目前的坡度跟改善前差不多，斜度大概都是11點多%，在人行道寬度無法調整的情況下，原本的工程設計會做階梯，降低斜度，大概要改到接近9%，並且在階梯與人行道之間會做顏色區隔，避免誤判高低差，整體工程預計10月初完工。