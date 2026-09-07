汐止區婦女大學秋季班開課 學員開心手沖咖啡

汐止區婦女大學秋季班開課，今(7)日首先登場的是咖啡課程，吸引不少婦女朋友報名學手沖咖啡，這次很特別，有第一次報名學、也有進階學員，當天汐止區長林慶豐、新北市議員周雅玲也是咖啡學姊都到場，經過一堂課的學習，學員們說收獲很多。

汐止區公所婦女大學開辦多元課程，今年度的秋季班再度開課，第一堂是在福安市民活動中心登場的咖啡班，candy老師從基本開始教，包括水粉比、時間以及水的溫度等等，開課第一天，汐止區長林慶豐特地來看看學員們的學習狀況，希望大家能快樂終身學習。

汐止區長林慶豐表示，今天是婦女大學秋季班正式開課，共有三門課程，包括咖啡班、流行舞蹈班以及瑜珈班，今天咖啡班特別請到candy老師教授包括認識咖啡、手沖技巧，報名非常踴躍，目前汐止區婦女從18歲到70歲，根據統計大概有8萬6千多位，佔總人口收將近40%，期盼提供多元課程，讓他們終身學習。

第一堂課，新北市議員周雅玲也到場，擔任起咖啡學姊，和學員互動手沖咖啡，這一班很特別，有第一次報名學、也有進階學員，老師在簡單講解後，也示範手沖咖啡，然後讓大家試喝，接著就讓學員分組，試著自己沖咖啡，學員說，本身就很喜歡喝咖啡，經過一堂課的學習，至少有基本的認知。