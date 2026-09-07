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省稅四倍好時機 地價稅自用申請9月22日截止

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
符合資格但尚未辦理的民眾，可就近至新北市各地的稅捐稽徵處分處臨櫃辦理。圖／紅樹林有線電視提供
符合資格但尚未辦理的民眾，可就近至新北市各地的稅捐稽徵處分處臨櫃辦理。圖／紅樹林有線電視提供

一年一度的地價稅即將開徵，新北市政府稅捐稽徵處提醒納稅義務人，若想適用自用住宅用地優惠稅率，務必把握9月22日的最後申請期限。只要在9月22日(含)前提出申請，當年度即可享有自用稅率優惠，若遲至9月23日或之後才申請，則必須等到次年才能適用，民眾切勿讓自身的節稅權益睡著。

新北市淡水稅捐稽徵處地價稅股長許翠萍表示，地價稅一般用地稅率為千分之十，而自用住宅用地稅率僅為千分之二，兩者相差高達四倍。以原本需繳納500元地價稅的民眾為例，若成功核准為自用住宅稅率，稅額將大幅降至100元，輕鬆省下400元的稅金，越早申請越早享受省稅優惠。稅捐處進一步說明，只要在納稅基準日(即8月31日)當天於地政機關登記取得所有權的民眾，即為當年度一整年的地價稅納稅義務人，皆應主動檢視是否符合自用申請資格並提出申請。

許翠萍還說明，申請自用住宅用地必須符合多項要件。首先，房屋絕對不能有出租或供營業使用的情形。其次，必須有土地所有權人本人、配偶或直系親屬其中一人在該處設立戶籍，若僅是讓朋友寄居設籍則不符規定。此外，若土地為本人所有，其地上的房屋產權必須屬於本人、配偶或直系親屬所有。在適用面積限制上，都市土地最多核准300平方公尺，非都市土地則最多核准700平方公尺。稅捐處也特別提醒，本人、配偶及未滿18歲的未成年子女，適用自用住宅優惠原則上以一處為限；但若家中有已滿18歲的成年子女或父母、祖父母等直系尊親屬可以於另一間房產設立戶籍，便能多增加一處適用優惠的空間。

在同性婚姻平權方面，根據財政部最新解釋令，同性婚配偶的直系親屬及其配偶(例如同性伴侶的父母)，如今皆得比照一般直系親屬條件。換言之，只要同性配偶的父母在該地設立戶籍，同樣符合自用住宅的申請要件。

新北稅捐處最後溫馨提醒，房屋一旦核准適用自用住宅稅率後，請民眾務必確保持續有本人、配偶或直系親屬至少一人留在戶籍內。若日後戶籍因故全數遷出而變成空戶，將喪失自用優惠資格，未來必須重新提出申請才能再次適用。距離9月22日申請大限已進入倒數階段，符合資格但尚未辦理的民眾，可就近至新北市各地的稅捐稽徵處分處臨櫃辦理，或直接利用新北市政府稅捐稽徵處官網進行線上申請，免出門也能輕鬆完成節稅大事。

地價稅 淡水 稅率

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