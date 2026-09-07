遭損鄰受災戶控安置租金支付未履行 基泰：依約持續協商

基泰建設「基泰大直」建案，2023年因施工不當，造成周邊一棟25戶鄰宅傾斜、倒塌，住戶指控，基泰先前承諾完成重建前，會賠償受災戶一坪1600元租金補貼，但如今卻不願按原租金支付。基泰聲明表示，願依約持續協商，若雙方對內容有爭議可遵循法律途徑釐清，若受災戶無法達成共識，也不排除一次性賠償，作為處理方案之一。

基泰公司表示，尊重與受災戶簽訂和解書及補充協議書，並願依契約約定持續處理相關事宜，有關後續租金補償，願與傾倒戶就合理租金金額及給付方式進行協商，若雙方如對契約內容存有爭議，建議循法律途徑釐清，至於重建部分目前將依約持續辦理重建作業。

基泰強調，若雙方無法就四項履行方式達成共識，公司願意另提出一次性賠償協商方向，作為後續處理方案之一，如最終採一次性賠償方式處理，可由各傾倒戶自行決定後續是否與基泰公司合建。