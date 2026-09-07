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瑞芳青雲殿萬燈引路 唐美雲、優人神鼓接力演出

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳青雲殿62周年慶，搭配唐美雲歌仔戲團與優人神鼓帶來精彩演出。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳青雲殿62周年慶，搭配唐美雲歌仔戲團與優人神鼓帶來精彩演出。圖／觀天下有線電視提供

以供奉神農大帝推廣「神農八功」文化著稱的瑞芳青雲殿，為慶祝入廟62周年，9月18至20日將舉辦「山城祈福慶典」，3天依循「敬天護地、殿中教化、反觀自省」三階段主題開展，並有唐美雲歌仔戲團、優人神鼓精彩演出和壓軸的瑞芳大遶境。8月28日起山城更點亮1.2萬盞「昊天諸佛神農燈」，從青雲殿延伸至九份與瑞芳街區，以燈火串聯百年礦山的歷史記憶，也照見人與土地、自然萬物之間的深厚連結。

九份、金瓜石、水湳洞過去是臺灣最重要的黃金礦區，採礦曾帶來繁榮，也留下礦災、戰亂、海難及世代居民共同的生命記憶。瑞芳青雲殿主委黃佳玲認為，青雲殿走過一甲子，思考的不只是宮廟傳統與香火如何延續，更希望大家能重新理解神農大帝留給後世的智慧，以及在當代社會還能發揮什麼力量？她表示，「一燈能照千年暗」是此次慶典的重要精神，「千年暗」不只是人與人的爭奪、對土地與自然資源的消耗，更有今日氣候變遷與嚴重的生態失衡之意，點燈不只是祈求平安，更希望人們重新照見初心。

此次3天慶典循「敬天護地、殿中教化、反觀自省」由外到內、由迷入悟開展，首日「敬天護地」將舉行山神、土地及天公祈福儀式，並辦理普渡法會，超薦過往因礦災、海難、戰亂等因素受苦的眾生，並安排鴻鈞老祖「太乙乾坤爐」安座、南音藝術家王心心率樂師供樂敬神，並有雕刻家陳義朗作品「大地之母」等文化藝術展出。

第二天「殿中教化」將展現翻新神農八功的經典裝飾藝術，包括青雲殿正殿兩儀、八卦、昊天眾神寶令，以及「農、茶、琴」空間動線融入建築，透過漢白玉雕刻、《神農經》經文、濟世殿、風雨雷電、傳世銅爐及「神農家族生命樹」等藝術與文化元素，呈現神農文化的生命智慧。當天晚間並由唐美雲歌仔戲團演出為青雲殿62週年特別創作的《消失的神樹》，以當代歌仔戲形式探討生命、土地與人的選擇，延續「殿中教化」精神。

最後9月20日「瑞芳大遶境」當天，神農大帝鑾駕將帶領「神農八功」走進瑞芳市區，並由優人神鼓背鼓徒步同行、古琴藝術家黃琴心以琴音相伴，展開「瑞芳繞境反觀自省」，香客們也將雙手合十、徒步隨行。上午9時50分遶境隊伍將進入瑞芳區民廣場，優人神鼓將以「千年一燈．照見初心．明心見性·祈願大典」為儀式主題，以鼓聲承接一路綿延山城的萬盞燈火。

此外，青雲殿還同步舉辦《青雲映像・神農精神》攝影徵集活動，自9月1日至30日邀請各界攝影同好，以鏡頭記錄1.2萬盞神農燈、九份瑞芳山城光影，以及慶典中的祈福科儀、文化藝術、人物情感與大遶境，為山城留下當代的信仰、人文與生命記憶。

瑞芳 唐美雲 優人神鼓

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