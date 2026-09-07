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遭爆性侵前科 北市內湖五分里長參選人王健陞上周登記今退選
年底選舉上周開放登記，不過以無黨籍登記參選北市內湖五分里的里長參選人王健陞，遭網友踢爆，2021年因意圖性侵同事女友被判刑1年10個月，引發熱議。王健陞今在臉書宣布退選。
王健陞今天在臉書表示，「各位親愛的鄉親、好朋友，大家好，我是五分里里長候選人王健陞。今天，我要向大家宣布一個沉重的決定，我決定正式退出本次第十五屆里長選舉。」
王健陞透過臉書表示，他一路走來，要先向所有對他寄予厚望、一路大力相挺的里民、團隊志工與長輩們，致上最深的歉意。因這幾天在聽取大家的建議跟指教之後，對於他的參選，會造成大家的不安與反彈，他也深自反省，同時也不想再讓家人一起承擔這些壓力，所以經過考慮之後，應該會決定退出這一次的里長選舉，未來也會用其他的方式來替社會做事，不要再造成大家的困擾。
王健陞說，「五分里是我們共同的家。未來的日子裡，我依然會以居民的身分，繼續關心我們里的大小事，為社區的美好盡一份心力。」也懇請大家將這分熱情，轉化為對地方公共事務的持續關注。再次深深地向大家鞠躬致謝,謝謝你們，祝福大家身體健康、平安順心。
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