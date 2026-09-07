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大白天公園熱到爆 新北市議員黃心華促加速星光遊戲場建設

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員黃心華今天在議會總質詢夜間公園議題。記者葉德正／攝影
新北市議員黃心華今天在議會總質詢夜間公園議題。記者葉德正／攝影

炎炎夏日，公園遊具經常熱得發燙。新北市議員黃心華今天總質詢時指出，肯定市府規畫明年選定10處公園作為示範場域，讓親子在炎熱白天之外，也能在晚間安心使用遊具，除要加速進行，更應注意光害等配套，確保周邊居民權益。新北市長侯友宜表示，目前各區公所正陸續提出場域，市府經費也已保留，將朝各區選擇具代表性的公園推動。

新北市景觀處表示，目前正媒合各區公所提出特色場域，市府將協助輔導從明年開始試辦，初步選址三重區及新店區十四張公園，後續將與各公所持續研議示範區域。

黃心華表示，夏季白天高溫讓公園遊具容易發燙，加上許多家長平時白天工作，真正能陪伴孩子的時間往往落在下班、晚餐後，夜間公園不僅符合親子需求，也是因應氣候變化的前瞻政策。

黃心華表示，十四張歷史公園腹地約4000坪，周邊是央北重畫區新興住宅及許多年輕家庭，若能納入第一波星光遊戲場，相信將成為非常有感的親子休閒政策。

他也提醒，夜間公園除了照明，也應同步考量光害、噪音、監視器、出入口動線及家長休憩區等配套。

諶錫輝指出，市府近年已從公園遮陽設備著手，今年進一步規畫明年推動星光遊戲場，預計先設置10處，由於目前各公所提出的場域尚未額滿，相關經費也已保留，只要公所提出適合場地，市府都會盡量滿足需求，並希望各區都能選出具代表性的場域，目前三重、新店等地已有場域納入規畫，其中新店十四張歷史公園也在評估名單中。

未來將把安全列為優先考量，針對鄰近住宅區的場域，也會透過使用時間管控降低光害、噪音對居民的影響。

公園 黃心華 議員

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