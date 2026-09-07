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新北議員畢業總質詢再提「嫖妓風波」 周勝考冤喊：被叫去作證卻變被告

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員周勝考今天在議會發表畢業感言，並送給新北市長侯友宜。記者葉德正／攝影
新北市議員周勝考今天在議會發表畢業感言，並送給新北市長侯友宜。記者葉德正／攝影

新北議員周勝考不競選連任，他今天新北市議會最後一次總質詢，用「畢業感言」回顧32年從政歷程，他重提過去曾引發爭議的「嫖妓風波」指出，當時受民眾所託到板橋分局關心案件，後來警方請他去當證人，但他自己並不知道案件實情，沒想到卻被捲入案件。

周勝考表示，自己從基層出身，從政32年來不論民眾來自何種背景，只要找到他尋求協助，從來沒有拒絕過任何人的服務和請託，也始終以為人民服務、以人為本作為從政初衷，自己一路走來曾經風光，也曾跌到谷底，但從未忘記母親對他的叮嚀，做人要真誠、要有同理心、要感恩不能忘。

周勝考提及多年前的嫖妓風波指出，當時自己是受人民所託，前往板橋分局關心民眾孩子的案件，依法完成相關程序後離開，沒想到後來警方通知他擔任證人，甚至在不清楚案件全貌的情況下，請他協助作證。

周勝考回憶，自己原本以為只是協助案件釐清，沒想到後續卻被捲入案件，甚至遭媒體報導涉及性交易相關指控，甚至在法庭上出現涉及他的嚴重指控，讓他的名譽受到重大傷害，後來召開記者會澄清風波才平息。但民意已經受損，只能忍受。

周勝考也提到第二件遠雄案爭議，都讓他很痛苦。

周勝考也感謝侯友宜從擔任副市長至今16年，雙方共同推動板橋許多建設，包括學校改建、運動中心、地下停車場、公園改善等。

侯友宜答詢時指出，感謝周勝考32年來為新北市與板橋地區的付出，周議員不論是擔任議會相關職務，或是作為地方民代，都能在市府團隊與議員之間建立良好溝通橋梁，也能用同理心理解市府推動建設的困難。

侯友宜也承諾，未來包括浮洲計畫、板二、相關公共建設以及國小校舍整建等，都會全力以赴，市府團隊多數是事務官，即使首長有所更替，仍會留下來完成對板橋的承諾，「我們一定會循著你的腳步，把板橋做到更好」。

侯友宜也說，相關法律問題「社會自有公斷」，法律也有其公正的裁量機制，相信議員的聲音會被聽見。

議員 新北 板橋

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