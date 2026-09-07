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北市運動中心健身泳池9/9免費開放

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

為響應「99國民體育日」及9月「臺北運動月」，臺北市政府體育局宣布，9月9日體育日當天臺北市12區運動中心健身房、游泳池及各公營游泳池全面免費開放。同時結合「U-Sport臺北樂運動」計畫，市民會員至各合作公民營場館，不僅享有體育日限定加碼送50U幣，整個9月更推出集點全面「加倍送」等好康優惠，邀請全體市民相揪走進場館，盡情享受揮灑汗水的健康樂趣。

北市府體育局表示，為鼓勵市民把握運動月養成規律運動習慣，自9月1日至30日期間，市民會員前往U-Sport各合作運動場館，平日單日集點5U幣於本月全面翻倍為10U幣。此外，9月9日國民體育日當天更祭出限定加碼送50U幣的特別回饋；市民累積的U幣除可直接用於折抵運動消費外，累積滿百點還能轉為悠遊卡儲值金，廣泛應用於大眾運輸與生活消費，讓市民動越多、賺越多。

為讓市民在運動月暢享多元運動體驗，臺北市各公民營運動場館同步推出一系列專屬優惠與抽獎活動。民眾於9月7日至臺北市各區運動中心、新生運動館、臺北市網球中心、大湖及玉泉公園游泳池不限金額運動消費，即可參加限量「9月9日臺北大巨蛋味全龍賽事門票」抽獎，數量有限、送完為止；臺北網球場與天母網球場則於9月9日當天各開放1面球場供市民預約免費使用；各運動中心也接力推出體適能InBody檢測、運動月卡折扣等專屬優惠；體育局官方社群粉專「台北運動吧」即日起至9月9日中午前舉辦線上抽獎活動，參與民眾即有機會將時下熱門的匹克球拍帶回家。

除場館優惠齊發，體育局在運動月期間也陸續舉辦多項精彩活動，包含即將在臺北體育館舉辦，為身障朋友量身打造的9月19日「身心障礙市民休閒運動會」，以及預計於9月22日盛大登場的年度盛事「臺北市運動有功團體及人員表揚典禮」，表彰優秀選手與基層教練在體育領域的卓越奉獻。

體育局指出，臺北市持續推動全民運動、建構友善運動環境，市民規律運動人口比例達39.6%、居六都之冠，日前更於《遠見》運動城市大調查中榮登榜首，獲選為全臺運動首善之都，展現臺北深耕全民運動的豐碩成果。體育局將持續透過U-Sport等各項運動推廣措施，降低市民參與運動的門檻，讓運動成為臺北市民日常生活的一部分，共同打造充滿活力、健康前行的運動之都。

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