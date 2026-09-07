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議員籲設北市專業舞蹈中心 蔣萬安：積極盤點地點

中央社／ 台北7日電

北市議員闕枚莎今天表示，北市藝文板塊仍缺專業舞蹈場館，限制舞蹈藝術發展，建請儘速成立北市專業舞蹈中心；台北市長蔣萬安說，支持成立並積極盤點適合地點。

蔣萬安下午列席台北市議會市政總質詢及答覆。國民黨台北市議員闕枚莎質詢表示，檢視台北市的藝文板塊，音樂有台北流行音樂中心、戲劇有台北表演藝術中心、視覺藝術則有台北市立美術館，但卻獨缺舞蹈中心。

闕枚莎提到，近來詢問北市舞蹈界人士相關困境為何，很多老師都說台灣不是沒有頂尖人才，但是很缺排練、展演空間，嚴重匱乏且資源高度分散，並質疑舞者要在何處排練、大型國際舞蹈作品要在哪研發製作，年輕新秀在哪育成，以及國際頂尖舞團來台參訪時，要在哪提供專業工作坊和深度交流。

她表示，自己已於5月初向台北市文化局建議打造北市專業舞蹈中心構想；6月初市政總質詢時也建請台北市政府成立跨局處專案小組，儘速盤點現有閒置市有土地，或結合未來即將興建的公共建設或都市更新案，以打造國際級台北市專業舞蹈中心，培育優秀舞蹈人才的搖籃。

此外，她在6月中旬也偕同黨籍數名議員正式提案，要北市府研議規劃建置國際級的北市專業舞蹈中心，解決舞蹈團體的多項困境，並藉此推廣舞蹈藝術、促進市民身心健康和友善社交。

闕枚莎詢問，目前此案相關進度為何，希望蔣萬安和文化局長蔡詩萍能成為北市首座專業舞蹈中心的推手，並追問兩人是否有魄力和決心支持興建。

蔡詩萍答詢表示，此案已溝通過多次、也很努力，坦言現在最主要問題是要找到適合定點、土地，以興建綜合性專業舞蹈中心，這需要一些時間去找。

蔡詩萍說，未達到此目標之前，會使用中山堂匯集所有大型舞蹈活動進行過渡；同時，也會盤點可搭配舞蹈使用的各個場館；長期仍會朝此目標推進興建，也會編列相關預算。

蔣萬安也表示，自己支持成立專業舞蹈中心，北市府正在盤點適合之處，但確實需要時間，若有適當場地也會加速規劃興建。

議員 蔣萬安 北市

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