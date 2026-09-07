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蔡淑君讚侯讓里長很好選 侯友宜：同額競選55%創歷史新高

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員蔡淑君今天在議會質詢林口地方建設。記者葉德正／攝影
新北市議員蔡淑君今天在議會質詢林口地方建設。記者葉德正／攝影

新北市議員蔡淑君今天在議會總質詢，播放預先拍攝影片，找來林口所有里長細數侯友宜八年政績。蔡淑君說，林口17個里，這次有14里同額競選，代表市長做得好讓里長很好選。侯友宜說，今年新北市所有里長同額競選比例達55%創歷史紀錄，認為這是市民肯定基層里長工作。

蔡淑君表示，里長是最貼近民眾的人，反映的聲音也最真實，而這次林口17個里就有14個里同額競選，里長們希望透過她向侯友宜及市府團隊表達感謝，認為市府推動的地方建設讓民眾有感，也讓里長在競選過程中相對安心。

侯友宜表示，議員平時非常關心里長，也持續將里長的聲音帶回市府，市府團隊也會在議會監督下努力把事情做好。

蔡淑君也針對林口重大交通建設進度提出質詢，除確認林口交流道建設進度，還有林口公車轉運站活化，尤其東森總部即將啟用、三井Outlet二期發展後，都可能帶來新的人流與交通需求。

交通局長鍾鳴時說，東森總部啟用後將帶來與目前不同的反向車流，市府正檢視相關交通計畫，希望透過快速公車、捷運站及轉運站接駁，形成雙向公共運輸流動，也會持續檢討轉運站空間與公車路線，讓林口轉運站發揮規畫功能。

蔡淑君也指出，林口輕軌要完成至少還要10年，但林口居民需要更完善的大眾運輸，要求市府不要只等待輕軌，而應先增加公車路線與接駁服務，對於地方提出的文化二路、文化北路等路網調整建議，市府也應該評估。

侯友宜說，已要求捷運局納入研析，將地方議員及里長意見與原方案一併評估優缺點，讓地方聲音能完整呈現在後續送中央審議的資料中。

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