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獨／基泰大直工安意外滿3年…安置協調無共識 受災戶：年多50萬負擔

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
基泰大直案今滿三年，先前市府與基泰達成協議，承諾都更重建完成前賠償受災戶一坪1600元租金補貼，不過協議到期，住戶指控當初協議書簽訂3年未完成則延續補貼，但如今約期滿，基泰卻要重新協商租金，不願按照原租金支付。聯合報系資料照
基泰大直案今滿三年，先前市府與基泰達成協議，承諾都更重建完成前賠償受災戶一坪1600元租金補貼，不過協議到期，住戶指控當初協議書簽訂3年未完成則延續補貼，但如今約期滿，基泰卻要重新協商租金，不願按照原租金支付。聯合報系資料照

基泰大直案今滿三年，先前市府與基泰達成協議，承諾都更重建完成前賠償受災戶一坪1600元租金補貼，不過協議到期，住戶指控當初協議書簽訂3年未完成則延續補貼，但如今約期滿，基泰卻要重新協商租金，不願按照原租金支付，今在市府舉行協調會，但雙方仍未有共識。市府表示，會提供受災戶相關協助，呼籲基泰對受災戶提出問題，負責任提出方案協助。

基泰大直一案發生後市府協助受災戶與基泰談後續重建，並要求基泰存入1億到市府設立專戶基金，並提供３年安置費，每戶每坪每月1600元計算，如今3年約滿，據了解，基泰與住戶有簽訂補充契約，若在今年8月30日前未有共識，基泰需繼續提供租金或依照損鄰相關程序直接一次賠償。

據了解，住戶認為如今重建都更尚未完成，基泰應依照補充契約繼續支付，但基泰與住戶合約解讀有落差，基泰認為目前都依照合約內容執行並未違約，仍在與受災戶協商過程，提出4點方案，包含安置費單坪調整、都更條件協商等，雙方今到市府舉行協商，不過過程似乎不太愉快，住戶質疑基泰完全沒有準備方案，會議結束後仍未有共識。

住戶表示，安置費是一年一付，今天是基泰大直事件已3年，按理來說基泰應履約繼續將費用匯給受災戶，但基泰卻不願意按照原費用支付質疑跳票，住戶更少了50多萬缺口支付房租，經濟上也有負擔，呼籲基泰應擔起責任在房子重建完成前繼續支付安置費，市府本於公益角度監督。

受災戶委任律師林天財說，當初基泰與住戶有簽訂補充協議書，依照文字內容若受災戶與基泰未達成共識，應繼續支付安置費，且該案是由市府要求強制拆除，該案屬於重大公安、損鄰事件的賠償延伸，市府應強力介入，維護住戶的利益。陪同出席協調會議員陳炳甫也說，受災戶希望市政府用公權力去要求基泰，但也能理解住戶與基泰戶協商是私權範疇，不過受災戶畢竟是台北市民，市府基於照顧市民立場，主動給予受災戶更多協助。

主持會議副市長張溫德表示，市府主動控留提供中繼住宅給住戶選擇也會要求基泰善盡更新實施者角色加速審查作業；但若已涉及雙方重建協議，就要回到契約處理，也請基泰對受災戶目前提出的問題，能負責任提出處理方案給予受災戶協助。

議員陳炳甫今陪同受災戶開協調會。記者洪子凱／攝影
議員陳炳甫今陪同受災戶開協調會。記者洪子凱／攝影

基泰大直案今滿三年，先前市府與基泰達成協議，承諾都更重建完成前賠償受災戶一坪1600元租金補貼，不過協議到期，住戶指控當初協議書簽訂3年未完成則延續補貼，但如今約期滿，基泰卻要重新協商租金，不願按照原租金支付。記者洪子凱／攝影
基泰大直案今滿三年，先前市府與基泰達成協議，承諾都更重建完成前賠償受災戶一坪1600元租金補貼，不過協議到期，住戶指控當初協議書簽訂3年未完成則延續補貼，但如今約期滿，基泰卻要重新協商租金，不願按照原租金支付。記者洪子凱／攝影

受災戶 大直 租金補貼

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