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議員蔡淑君捐120萬選舉活動經費助學 侯友宜：全國少見、非常感動

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員蔡淑君今天將選舉活動經費120萬元捐給新北市教育局專戶。記者葉德正／攝影
新北市議員蔡淑君今天將選舉活動經費120萬元捐給新北市教育局專戶。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜今赴議會總質詢，國民黨新北市議員蔡淑君質詢時，在議場將原訂10月3日競選總部成立活動所需的120萬元經費省下，捐贈新北市教育局「五泰林學童多元成長扶助專戶」協助弱勢及有需要的學童。侯友宜表示，把競選活動經費轉為幫助孩子的資源，是新北唯一，「全國很少看到」，讓他相當感動。

蔡淑君表示，過去選後她都會將每票30元的選舉補助款捐給新北市教育局，協助需要幫助的孩子，希望不只照顧貧困或遭逢急難變故的學生，也能依照實際需求，提供孩子更多元的成長支持。

蔡淑君指出，10月3日舉行與李四川的聯合競選總部，依照過去計算，若舞台、音響、表演及周邊活動等支出，整體經費約需100多萬元。

「競選總部成立只是一時熱鬧」蔡淑君說，她決定簡化活動，僅以象徵性的放鞭炮方式宣告，並把原本預計花費的120萬元直接捐出，希望將大家對她的支持轉化為幫助孩子的「大愛」，讓這筆錢實際用在教育與學童身上。

侯友宜表示，成立競選總部是選舉期間各候選人都會做的事情，但能夠將總部活動經費省下來，轉而捐助弱勢孩子、讓孩子在教育道路上更往前邁進，這樣的意志全國很少看到。

侯友宜指出，蔡淑君選擇減少競選活動的花費，將120萬元投入學童扶助，是非常有意義的做法，雖然自己無法親自出席蔡淑君10月3日的競選總部成立活動，但她特別選擇在議會完成捐贈，展現對孩子教育的重視。

侯友宜也代表新北市的孩子向蔡淑君表達感謝，表示蔡淑君長期關心教育與弱勢學童，將競選活動經費轉為教育資源，對孩子而言是一份實質的幫助，也讓他感到非常感動。

2026九合一選舉 新北市選舉 蔡淑君 侯友宜

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