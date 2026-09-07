無菸城市…議員考察吸菸區配套不足 嘆公務員每天數煙蒂「太荒謬」

台北市長蔣萬安推動「無菸城市」，議會民政委員會今赴中正區考察吸菸區設置，議員顏若芳、簡舒培、林亮君質疑，無菸城市推動配套、維管人力不夠，維護管理經費也驚人，至於成效評估，目前民政局會回報衛生局每吸菸區每天的煙蒂數，議員簡舒培轟「要公務員人力每天來數煙蒂數，荒不荒謬？」

民政局長陳永德無奈表示，的確很多維護管理都要由區公所負責，至於有的委託KTV、百貨公司幫忙簡單維管的，的確需要有認養契約，否則「就怕三不管」。

台北市長蔣萬安宣布台北市推動無菸城市，包括開放式、半開放、及負壓吸菸室等形式，議員林亮君質疑，目前民間單位認養數是零，但有的指定吸菸區，目前是由百貨公司協助簡單簡單維護，但卻沒簽約，到時候如果忘記關門、或開門？權利義務還是要釐清。請熱心單位配合，若出狀況由誰負責？難道要民間單位幫忙「做功德」？

以西門商圈負壓吸菸室為例，是由旁邊的KTV幫忙協助，但沒有說要認養，局長陳永德表示，照理說，還是要有完整的規範，還是需要一個管理維護契約，現在若沒有「就怕三不管」。

議員簡舒培也質疑，北市府設置吸菸區，接下來清潔費用編列相當驚人，以西門町負壓吸菸室一年清潔就要編列將近100萬元，還有許多綠圍籬吸菸區，每處每月維護管理費也要1萬元，但她曾看過明明有設置綠籬吸菸區，民眾卻還是在吸菸區外抽菸，質疑設置成效？

對於簡舒培詢問台北市58處綠圍籬吸菸區，到底一天有多少人在裡面吸菸？如果設置費用維護高，但卻很少人用？恐淪為擺拍？陳永德回應，這個問題很難回答，根據各區回報回來的數字，有的吸菸區每天使用人數約160根煙蒂頭，不過最少的在松山區有一天平均不到10根的。

另外市府推動無菸城市禁菸示範里，簡也質疑，若是吸菸區設在非禁菸區，如示範里民眾沒有在吸菸區抽菸，能否開罰？若不能開罰，不是變「吸菸城市」？衛生局表示，因大範圍的禁菸區多在商圈，目前還沒有畫定範圍，目前只能推廣宣導中。

議員顏若芳也提到，大家都不反對無菸城市，但她也接獲陳情，有住商混合區域的民眾家裡，明明在住宅區也被畫進禁煙區，導致有民眾在家門口或陽台的自家私人土地抽菸，都被要求走到公園吸菸區，「我在家不能抽菸？」

顏若芳質疑，北市府要推動無菸示範里，未來會衍生愈來愈多類似問題，畫設禁煙區還是要多考量住商混合區域，如果繼續設置下去，配套沒有出來，一定會有問題。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康