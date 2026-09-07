2026台北古蹟日啟動 「美式漫步」回望美援時期城市記憶

台北市文化局今天宣布「2026台北古蹟日」啟動，適逢市定古蹟前美國大使官邸（光點台北）落成百年，串連40處館所，以「台北美式漫步」為主題展開導讀等逾百場活動，回望美援對台北城影響。

台北市文化局今天召開「2026台北古蹟日」啟動記者會，宣布以「台北美式漫步」為年度主題，帶領民眾回望1950至1960年代美援時期城市記憶，從建築、街景、飲食、音樂到日常生活，看見美國文化如何走進台北，並在城市中留下獨特時代印記。

市府副秘書長王崇斌說，今年活動從位在中山北路的前美國大使官邸落成百年出發，不只是回顧一棟建築的歷史，更希望透過古蹟日重新梳理美援時期對台北城市發展所帶來的影響；光導讀就60場，從當年美式住宅、軍事設施、校園文化、飲食習慣與流行音樂，發現台北城記憶。

美國在台協會文化新聞組組長司馬騰（MatthewCenzer）特地與會，他說，今年對台、美都是特別的一年，美國歡慶建國250週年，前美國大使館、今日的光點台北也慶祝100週年，投身外交之前的自己是歷史學者，偉大的城市是以建築書寫歷史、以地標銘刻時代，感謝30年前台積電捐助新台幣6000萬元修復這棟見證台美交流的建築。

他也說，保存文化資產，就是保存人們的故事；建築讓這些故事有安身之處，讓後代得以走過同樣的門，理解過往經歷；感謝台灣電影文化協會及所有努力守護這棟非凡建築的倡議者、專家與社區成員活化古蹟，讓它蓬勃發展，成為電影愛好者的文化中心；在這裡，人們不只保存過去，更訴說過去的故事、分享並創造新的回憶。

文化局補充，這次串聯逾40處文資館所，推出活動破百場，其中招牌的走讀導覽路線、場次皆為歷年最多，更有修復期間限定開放及首次對外開放參觀的文化資產，10月3日並有一日限定「光點古蹟夜」，攜手ICRT在百年前美國大使官邸打造復古DJ LIVESHOW、聲音記憶室及主題市集，讓人重新認識不同時代交織而成的台北城風景。

更多詳細資訊，可上2026台北古蹟日官網、文化局臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。