前美國大使官邸到美軍俱樂部 台北古蹟日一起「美式漫步」

台北市文化局推出2026台北古蹟日活動，今年以「台北美式漫步」為主題，探索1950到1960年代美援時期的城市記憶。由於今年正值「前美國大使官邸」、現址為台北光點落成百年，美國在台協會出席記者會表示，歡慶古蹟日的同時也見證台北夥伴關係。文化局介紹，古蹟日推出免費修復工作坊活動，民眾可至官網報名。

文化局介紹，「前美國大使官邸」的台北光點迎來100歲，漫步活動以此為原點，沿著中山北路的聖多福天主堂、晴光市場，循著山上美式社區，再到陽明山美軍宿舍。同時，10月3日推出一日限定「光點古蹟夜」跨域合作，邀請前身為美軍廣播網的ICRT合作，現場由2位DJ輪播當時1950到1970年代經典金曲。

另外，官邸一旁的咖啡廳「羊毛與花」也有限定「RADIO BAR」提供甜點、輕食和酒水，透過音樂和美食與這座跨百年的建築產生連結。

美國在台協會文化新聞組組長司馬騰（Matthew Cenzer）出席記者會，他說，在參與外交體系之前是名歷史學者，深信「偉大城市以建築書寫歷史、以地標銘刻時代」而保存文化資產，正是告訴大眾時代的脈絡，「前美國大使官邸」如今轉變為電影愛好者的中心，感謝北市府努力保存之外，台積電在30年前捐贈6千萬以修復此地。

司馬騰說，透過歡慶古蹟日，見證台美夥伴關係，也是為美台關係創立新篇章。

台北市副秘書長王崇斌表示，活動從9月一路到12月底，北市府規畫超過60場走讀活動，除了台美漫步主題外，也有老房子修復工作坊，邀請到文化部認證的匠師、專業職人，透過帶領民眾彩繪、剪黏等傳統工藝實作，了解古蹟修復所使用的材料與技法。同時，文化局也持續推動文資修復再利用，近期海軍將軍官舍將完成修復開放。

文化局補充，修復工作坊從11月展開，展開多場免費活動，有興趣的民眾可至台北古蹟日官方網站報名。