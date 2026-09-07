快訊

外國人低消1600元！東京93年串燒老店設天價門檻 日人嚇：太嚴了吧

昔房仲金童吸金2.5億逃亡7年 落網重判後傳因流感猝逝

父遺囑事業給女友 子女怒控遭洗腦…法官一關鍵判有效

聽新聞
0:00 / 0:00

前美國大使官邸到美軍俱樂部 台北古蹟日一起「美式漫步」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市文化局舉辦2026台北古蹟日活動記者會。記者邱書昱／攝影
台北市文化局舉辦2026台北古蹟日活動記者會。記者邱書昱／攝影

台北市文化局推出2026台北古蹟日活動，今年以「台北美式漫步」為主題，探索1950到1960年代美援時期的城市記憶。由於今年正值「前美國大使官邸」、現址為台北光點落成百年，美國在台協會出席記者會表示，歡慶古蹟日的同時也見證台北夥伴關係。文化局介紹，古蹟日推出免費修復工作坊活動，民眾可至官網報名。

文化局介紹，「前美國大使官邸」的台北光點迎來100歲，漫步活動以此為原點，沿著中山北路的聖多福天主堂、晴光市場，循著山上美式社區，再到陽明山美軍宿舍。同時，10月3日推出一日限定「光點古蹟夜」跨域合作，邀請前身為美軍廣播網的ICRT合作，現場由2位DJ輪播當時1950到1970年代經典金曲。

另外，官邸一旁的咖啡廳「羊毛與花」也有限定「RADIO BAR」提供甜點、輕食和酒水，透過音樂和美食與這座跨百年的建築產生連結。

美國在台協會文化新聞組組長司馬騰（Matthew Cenzer）出席記者會，他說，在參與外交體系之前是名歷史學者，深信「偉大城市以建築書寫歷史、以地標銘刻時代」而保存文化資產，正是告訴大眾時代的脈絡，「前美國大使官邸」如今轉變為電影愛好者的中心，感謝北市府努力保存之外，台積電在30年前捐贈6千萬以修復此地。

司馬騰說，透過歡慶古蹟日，見證台美夥伴關係，也是為美台關係創立新篇章。

台北市副秘書長王崇斌表示，活動從9月一路到12月底，北市府規畫超過60場走讀活動，除了台美漫步主題外，也有老房子修復工作坊，邀請到文化部認證的匠師、專業職人，透過帶領民眾彩繪、剪黏等傳統工藝實作，了解古蹟修復所使用的材料與技法。同時，文化局也持續推動文資修復再利用，近期海軍將軍官舍將完成修復開放。

文化局補充，修復工作坊從11月展開，展開多場免費活動，有興趣的民眾可至台北古蹟日官方網站報名。

「前美國大使官邸」、現址為光點華山落成百年，古蹟日活動中也會帶領民眾導覽介紹這棟建築故事。記者邱書昱／攝影
「前美國大使官邸」、現址為光點華山落成百年，古蹟日活動中也會帶領民眾導覽介紹這棟建築故事。記者邱書昱／攝影

官邸 古蹟 台北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

何致和「花街樹屋」登日 川本三郎共談未曾見過的台北

Taiwan Day 9月前進波蘭 蕭副總統盼讓世界認識台灣

台中州廳砸7億整修當辦公室 遭質疑效益低

2027早安台北城市路跑開放報名 3大組別共迎台北晨光

相關新聞

新北24民間收容所守護3256犬貓 動保處強化輔導機制共護毛寶貝

新北市24間民間動物收容所截至今年8月合計收容3256隻犬貓，是動保工作重要的民間力量。為提升收容品質與管理量能，動保處邀24間動物收容所針對收容管理、定期查核、動物福利、補助資源及退場機制等議題交流，讓需安置的動物獲得妥善照顧。

前美國大使官邸到美軍俱樂部 台北古蹟日一起「美式漫步」

台北市文化局推出2026台北古蹟日活動，今年以「台北美式漫步」為主題，探索1950到1960年代美援時期的城市記憶。由於今年正值「前美國大使官邸」、現址為台北光點落成百年，美國在台協會出席記者會表示，歡慶古蹟日的同時也見證台北夥伴關係。文化局介紹，古蹟日推出免費修復工作坊活動，民眾可至官網報名。

留才解方…公幼廚工待遇 新北允檢討調整

新北有四七三名公幼廚工，廚工反映現行制度存在跨園年資無法採計、專業證照及學歷沒加給，年中離職可能領不到年終工作獎金，議員質詢要求研議證照加給及資深留才津貼。市府允諾，朝制度化方向處理，預計二個月內完成討論及檢討後啟動調整。

餐盒公會理事長建議： 讓政府補助午餐的金額 不是限制品質的天花板

各地午餐政策在新學年上路，被稱為免費營養午餐元年，中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信建議，政府補助金額應該成為保障品質的「樓地板」，而不是限制品質提升的「天花板」，希望後續能有具彈性的定價機制，透過民主程序，讓家長能參與討論餐價與服務內容。

擠滿看大象人潮 士林商圈業績翻倍

二○二六台北藝術節開幕節目「大象來了」連演兩天，昨晚間七時許，士林周邊雨勢停歇，人潮慢慢聚集，節目開始前，整條基河路及路口已是滿滿人潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。