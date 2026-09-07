新北24民間收容所守護3256犬貓 動保處強化輔導機制共護毛寶貝

新北市24間民間動物收容所截至今年8月合計收容3256隻犬貓，是動保工作重要的民間力量。為提升收容品質與管理量能，動保處邀24間動物收容所針對收容管理、定期查核、動物福利、補助資源及退場機制等議題交流，讓需安置的動物獲得妥善照顧。

今年6月坪林區一名飼主過世後，遺留13隻犬失去原有照顧者，動保處獲報後協調民間收容單位協助安置，讓犬隻獲得後續照護。動保處表示，民間收容所長期投入犬貓照護，但除日常飼養、醫療及送養外，也面臨人力、經費及場域管理等多重壓力。

動保處持續透過聯繫會議及輔導、查核、服務等協助，協助改善飼養管理及防疫措施，定期清查造冊掌握場內犬貓數量及健康狀況，降低無晶片、未施打狂犬病疫苗等管理缺口；每年並安排委外獸醫提供免費寵物登記、狂犬病預防注射及絕育服務，另提供消毒藥水等防疫物資，落實登記、疫苗、絕育三合一管理，減輕民間單位照護負擔。今年亦配合農業部公私協力擴展收容量能示範場域建立計畫補助專案，補助符合資格的法人民間動物收容所。

動保處指出，民間收容所若因經營、場地或其他因素無法持續照顧犬貓，將依個案情形提前輔導規劃，包括不再增養、積極送養、建立寵物照護基金或委託其他適當單位接手等方式，讓動物能有後續安置安排，避免因收容所突然停止運作造成大量犬貓無處可去。

動保處表示，24間民間收容所照顧超過3000隻犬貓，是新北動保體系不可或缺的夥伴，未來將持續透過輔導、查核、免費防疫服務、中央補助及退場規劃等方式，提升民間收容品質及整體收容量能。

民間收容所協助收容的犬隻。圖／新北市動保處提供