聽新聞
0:00 / 0:00

擠滿看大象人潮 士林商圈業績翻倍

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北藝術節「大象來了」昨晚演出第二場，巨象裝置在雨中漫步士林街頭。記者張文玠／攝影
台北藝術節「大象來了」昨晚演出第二場，巨象裝置在雨中漫步士林街頭。記者張文玠／攝影

二○二六台北藝術節開幕節目「大象來了」連演兩天，昨晚間七時許，士林周邊雨勢停歇，人潮慢慢聚集，節目開始前，整條基河路及路口已是滿滿人潮。

三頭高達四點五公尺、長八公尺的巨型金屬機械大象，走入士林街頭，免費開放民眾參與，打造一場專屬台北的城市狂歡派對。

士林商圈周邊前晚擠進十萬人潮，搶看台北藝術節開幕演出「大象來了」，引發民怨動線混亂，昨天是第二天演出，警察局加派警力在路口交管，因天候狀況不佳，人潮雖多，但沒有重現前一晚人潮滿滿包圍北藝中心周邊的擠爆盛況。

台北市長蔣萬安昨說，人潮帶來商機，士林周邊商圈業績翻兩倍，有指示警察局加派警力，捷運劍潭、士林站也會強化疏散及人流引導。

法國街頭藝術代表團隊奧波西托劇團（Oposito）打造的重磅戶外展演「大象來了」，視覺效果震撼，展演由三頭巨型機械大象在鳳凰隊列、錫兵樂隊的簇擁下衝擊視覺，呼應一九一四年台北首座動物園創立的歷史節點。

大象 業績 交管

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

一度雨停！搶看「大象來了」…士林基河路兩側擠進滿滿人潮

大象來了！士林昨湧10萬人潮擠爆 蔣萬安下令加派警力、捷運強化疏運

「大象來了」第二日...雨神攪局人潮不若前晚 士林夜市攤商仍賺飽飽

「大象來了」震撼街頭...2日展演共計逾15萬民眾擠爆士林商圈

相關新聞

星期評論／霸凌15歲學生 選舉最壞示範

台北市長選戰最近陡然升溫，可惜不是市政議題打得火熱，而是青鳥、側翼，打著特權、利益迴避的正義大旗，攻擊矛頭指向國民黨市長參選人蔣萬安的長子蔣得立，這種以檢驗參選人為名，實則「禍及未成年子女」的政治操作，恐令北市選戰格調蕩然無存，也踩到人性紅線。

留才解方 公幼廚工待遇 新北允檢討調整

新北有四七三名公幼廚工，廚工反映現行制度存在跨園年資無法採計、專業證照及學歷沒加給，年中離職可能領不到年終工作獎金，議員質詢要求研議證照加給及資深留才津貼。市府允諾，朝制度化方向處理，預計二個月內完成討論及檢討後啟動調整。

餐盒公會理事長建議： 讓政府補助午餐的金額 不是限制品質的天花板

各地午餐政策在新學年上路，被稱為免費營養午餐元年，中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信建議，政府補助金額應該成為保障品質的「樓地板」，而不是限制品質提升的「天花板」，希望後續能有具彈性的定價機制，透過民主程序，讓家長能參與討論餐價與服務內容。

擠滿看大象人潮 士林商圈業績翻倍

二○二六台北藝術節開幕節目「大象來了」連演兩天，昨晚間七時許，士林周邊雨勢停歇，人潮慢慢聚集，節目開始前，整條基河路及路口已是滿滿人潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。