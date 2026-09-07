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擠滿看大象人潮 士林商圈業績翻倍
二○二六台北藝術節開幕節目「大象來了」連演兩天，昨晚間七時許，士林周邊雨勢停歇，人潮慢慢聚集，節目開始前，整條基河路及路口已是滿滿人潮。
三頭高達四點五公尺、長八公尺的巨型金屬機械大象，走入士林街頭，免費開放民眾參與，打造一場專屬台北的城市狂歡派對。
士林商圈周邊前晚擠進十萬人潮，搶看台北藝術節開幕演出「大象來了」，引發民怨動線混亂，昨天是第二天演出，警察局加派警力在路口交管，因天候狀況不佳，人潮雖多，但沒有重現前一晚人潮滿滿包圍北藝中心周邊的擠爆盛況。
台北市長蔣萬安昨說，人潮帶來商機，士林周邊商圈業績翻兩倍，有指示警察局加派警力，捷運劍潭、士林站也會強化疏散及人流引導。
法國街頭藝術代表團隊奧波西托劇團（Oposito）打造的重磅戶外展演「大象來了」，視覺效果震撼，展演由三頭巨型機械大象在鳳凰隊列、錫兵樂隊的簇擁下衝擊視覺，呼應一九一四年台北首座動物園創立的歷史節點。
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