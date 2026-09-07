餐盒公會理事長建議： 讓政府補助午餐的金額 不是限制品質的天花板

各地午餐政策在新學年上路，被稱為免費營養午餐元年，中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信建議，政府補助金額應該成為保障品質的「樓地板」，而不是限制品質提升的「天花板」，希望後續能有具彈性的定價機制，透過民主程序，讓家長能參與討論餐價與服務內容。

新北今年八月卅一日起全面推動公私立國中小學生免費營養午餐政策，全市卅二點三萬名學子受惠，以每餐七十五元為基準定額補助，每年投入四十八點四億元經費，每位家長每年省約一萬二千元負擔。

各地學校午餐主要有公辦公營、公辦民營及民辦民營三種供餐模式，陳明信說，不同供餐模式的成本結構差異大，不能單純只用「每餐餐價」比較。以公辦公營為例，外界看到的每餐價格，不等於政府實際投入的完整成本。除食材費，學校廚房從前期建置、購置廚房設備，到後續設備汰換、維修保養、水電瓦斯，及廚工等相關人事費用，不少成本由政府或學校其他預算支應。

相較之下，民辦民營業者的廠房、廚房設備、人事、水電、維修、運輸、食品安全管理等營運成本，大多須納入每餐價格中，還有稅負及企業合理營運所需成本。如果只比較帳面上午餐單價，容易忽略不同供餐模式背後真正的成本結構。

陳明信建議，可有定價機制讓家長參與餐價與服務內容，家長自付的費用不一定只用來加菜，也可用於提升食材品質或購買更多服務，例如提供餐盤、餐具及相關清潔服務，讓學生不必每天自帶餐盒到校。以韓國學校午餐制度為例，近年餐費平均每年百分之三點九的調整幅度，反映食材、人事及整體營運成本的變化，他認為，餐價不應訂定後多年不動，應建立合理且能因應物價與成本變化的調整機制。

對此，新北市家長協會理事長余定澤說，免費營養午餐政策剛上路，家長整體反應正向，是否要有更具彈性的定價機制，可在政策實施一段時間後討論，新北午餐供應委員會成員有四分之一是家長代表，家長聲音仍可參與討論。