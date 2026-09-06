「大象來了」震撼街頭...2日展演共計逾15萬民眾擠爆士林商圈

2026台北藝術節開幕節目「大象來了...」，昨晚湧10萬人潮擠爆士林商圈，今第二天演出，因下雨天候不佳，今晚人潮不若昨晚。根據北藝統計，這兩日累計共突破15萬名群眾湧入現場，官方線上高畫質直播亦吸引逾22萬人次觀看，6千則以上留言互動且獲好評。

「士林夜市商圈業績成長逾兩倍。」北藝表示，面對龐大展演人流，北市府與台北表演藝術中心攜手落實分區時段管制、外圍大螢幕轉播與散場行穿活口等優化動線機制，在安全秩序中兼顧街頭劇場的震撼張力，讓這場結合跨國共創的城市儀式，深刻烙印為屬於這個世代的公共文化記憶。

針對首日瞬間人流造成的局部擁塞，北藝表示，市府團隊與北藝中心迅速啟動跨局處應變機制。兩日活動警方累計部署超過800人次警力與義交，特別於士林捷運站2號出口、劍潭站及周邊動線節點擴大見警率加強引導。

基河路沿線路口則啟用「前方已滿」手拿牌即時導流，現場民眾展現高度公德心與秩序，配合分流前往百齡高中操場及臺北新天地停車場之大螢幕轉播區。演出尾聲於基河路兩側加開穿移行穿活口，順暢將人潮疏散至承德路等主幹道，台北捷運公司兩日密集加開列車全力疏導，累計疏運超過8萬人次。