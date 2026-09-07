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留才解方 公幼廚工待遇 新北允檢討調整

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北公立幼兒園廚工反映，第一線工作負荷重，卻面臨跨園年資無法採計、證照及學歷無加給等問題，盼市府建立更完整留才制度。圖／新北市教育局提供
新北公立幼兒園廚工反映，第一線工作負荷重，卻面臨跨園年資無法採計、證照及學歷無加給等問題，盼市府建立更完整留才制度。圖／新北市教育局提供

新北有四七三名公幼廚工，廚工反映現行制度存在跨園年資無法採計、專業證照及學歷沒加給，年中離職可能領不到年終工作獎金，議員質詢要求研議證照加給及資深留才津貼。市府允諾，朝制度化方向處理，預計二個月內完成討論及檢討後啟動調整。

新北全市公立幼兒園共有四七三名廚工，各園依中央「幼兒園行政組織及員額編制標準」，按照幼兒收托人數配置人力。二○二三年起建立公幼廚工久任及薪資級距制度，服務滿一學年度且年終考核甲等，次學年度薪資可提高一級。

近年薪資有調整，起薪從二萬八○五五元調為三萬二五四○元，最高可達三萬八四七二元，另提供每年一五○○元健檢補助及公假排代，希望透過逐年晉薪鼓勵專業人力久任。

一名公幼廚工反映，以她服務的園所為例，二名廚工負責百餘人餐食，還要協助清潔，長時間在高溫環境工作，月薪不到三萬五○○○元。她入行近五年，有考取中餐烹調丙級證照，薪資未因證照增加，不解的是，同樣在新北公幼體系工作，若離職換到另一園所，服務年資無法累計。

「當廚工，需要熱情支撐。」投訴人說，廚工是體力活，易出現職業病，每當聽到孩子說「阿姨煮的菜好好吃」就是最大鼓舞，希望公部門正視適用勞基法的公幼廚工待遇，讓第一線人員願意長期留下。

議員劉美芳質詢指，市府近年調高公幼廚工起薪值得肯定，薪資隨物價及基本工資增加是基礎保障，廚工要把關食材、烹調及衛生，是幼兒園不可或缺的人力，市府應研議「中餐技術士證照地方加給」及「資深留才津貼」，讓專業與經驗反映待遇。

目前跨園年資、證照及學歷加給等制度，多依中央「公立幼兒園契約進用人員進用考核及待遇辦法」辦理，劉美芳認為，中央沒規定證照加給，不代表地方不能研議額外獎勵。教育局長張明文回應，廚工具證照是否給專業加給，將成立專案小組研商，預計二個月內完成討論及檢討後啟動調整，跨園年資、年終工作獎金等議題，將蒐集第一線意見，從法規、財政及制度公平性評估可行作法。

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