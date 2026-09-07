星期評論／霸凌15歲學生 選舉最壞示範

台北市長選戰最近陡然升溫，可惜不是市政議題打得火熱，而是青鳥、側翼，打著特權、利益迴避的正義大旗，攻擊矛頭指向國民黨市長參選人蔣萬安的長子蔣得立，這種以檢驗參選人為名，實則「禍及未成年子女」的政治操作，恐令北市選戰格調蕩然無存，也踩到人性紅線。

在民主草莽時代，挖祖宗八代、攻未成年子女的戰術，不足為奇。在標榜「進步價值」民進黨執政下，綠營「側翼先行」發動攻擊，主流政客再以「公共利益」為由跟進，「一條龍式」毀滅性抹黑選戰分工手法，屢見不鮮。

側翼先後拿蔣萬安長子的公費交換生，以及童軍高考特權來發動攻擊，掀起網路上鋪天蓋地的流言蜚語，甚至國中學籍、考上建中，是不是靠僑生身分？蔣得立年僅十五歲，蔣萬安雖然是參選人，但他也是一名父親，綠營側翼發動的政治鬥爭，卻對一名未成年人進行公然霸凌。

這種廉價的選舉手法，可達到多重政治目的，深化蔣萬安「蔣家後代」貴族色彩，攻擊他孩子擁有常人難以觸及的交流機會，標籤化為「權貴階級」，也削弱毒油案中嶄露頭角的「藍營共主」聲望。

選舉是一時的，但社會風氣與民主格調的崩壞，甚至殃及對手未成年子女，留下的撕裂與不信任，社會需要花更長時間修補。

北市是台灣政經的領頭羊，市民對政治人物期待高，但這場台北市長選戰，從安鼠之亂、淹水議題，到近期蔣家權貴，這類靠側翼抹黑戰，連對手家人、未成年子女都不放過的手法，遲早會遭反噬，也是民主選舉最壞示範，市民不會輕易埋單。