「大象來了」第二日...雨神攪局人潮不若前晚 士林夜市攤商仍賺飽飽

2026台北藝術節開幕節目「大象來了...」，昨晚湧入10萬人潮擠爆士林周邊商圈，今天第二天演出，因下雨天候不佳，今晚人潮不若昨晚。原訂基河路交通管制至晚間九點，晚間八點半左右因表演結束，提前移除柵欄。

昨晚士林商圈周邊，擠進10萬人潮，搶看台北藝術節開幕演出大象來了，引發民怨動線混亂，不過今晚第二天演出，警察局加派警力在路口交管，不過因今天下雨、天候不佳，人潮雖多，不若昨晚人潮滿到將北藝中心周邊包圍。

不過也因不少人潮湧入士林商圈看表演，士林夜市商家今晚生意仍相當好，周日晚間九點過後，包括知名炸雞排、蚵仔煎等名店仍大排長龍。

至於表演活動散場後，周邊動線還算順暢，捷運也加開班次疏運，約晚間九點多，人潮疏散得相當快。

2026台北藝術節開幕節目「大象來了...」，今天第二天演出，因下雨天候不佳，今晚人潮不若昨晚。原訂基河路交通管制至晚間九點，晚間八點半左右因表演結束，提前移除柵欄。記者林麗玉／攝影