影／雨中迎大象遊行 台北藝術節次日分流管制改善動線

2026台北藝術節重頭戲「大象來了」大型街頭劇場晚上迎來第二日終場演出。針對首日湧入逾十萬人潮導致周邊街道塞爆、動線不佳引發民怨，台北市政府與台北表演藝術中心今早緊急舉行會議檢討，晚間全面祭出優化措施，包括實施分小區與分時段彈性管制、外圍路口舉牌分流，並引導人群前往百齡高中操場及轉播區，演出尾聲亦加開基河路柵欄活口以利疏運。

今日士林一帶氣候不佳、陣雨不斷，但天候並未澆熄民眾熱情，許多家長與年輕族群一早就身著雨衣、手撐雨傘在基河路沿線與北藝中心周邊守候。來自法國的高聳金屬巨象隊伍伴隨音樂與燈光在雨中漫步前行，現場氣氛依然熱烈，在警方與工作人員加強擴音引導與定點疏導下，現場通行阻滯情況明顯舒緩，整體觀賞動線較首日順暢許多。

警方與義交晚上在基河路沿線加開穿移行穿活口，全力引導散場人潮往大馬路疏散。記者張文玠／攝影

2026台北藝術節開幕演出「大象來了」晚上登場，巨象裝置在雨中漫步士林街頭。記者張文玠／攝影

2026台北藝術節開幕演出「大象來了」晚上登場，樂隊在雨中吹奏。記者張文玠／攝影

為改善首日人潮擁擠問題，工作人員晚上在路口舉牌實施人流分流與彈性管制。記者張文玠／攝影

2026台北藝術節開幕演出「大象來了」晚上登場，巨象裝置在雨中漫步士林街頭。記者張文玠／攝影

2026台北藝術節開幕演出「大象來了」晚上登場，巨象裝置在雨中漫步士林街頭。記者張文玠／攝影

2026台北藝術節開幕演出「大象來了」晚上登場，巨象裝置在雨中漫步士林街頭。記者張文玠／攝影

2026台北藝術節開幕演出「大象來了」今晚登場，巨象裝置在雨中漫步士林街頭。記者張文玠／攝影

警方與義交今晚在基河路沿線加開穿移行穿活口，全力引導散場人潮往大馬路疏散。記者張文玠／攝影

2026台北藝術節開幕演出「大象來了」今晚登場，巨象裝置在雨中漫步士林街頭。記者張文玠／攝影