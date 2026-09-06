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影／雨中迎大象遊行 台北藝術節次日分流管制改善動線
2026台北藝術節重頭戲「大象來了」大型街頭劇場晚上迎來第二日終場演出。針對首日湧入逾十萬人潮導致周邊街道塞爆、動線不佳引發民怨，台北市政府與台北表演藝術中心今早緊急舉行會議檢討，晚間全面祭出優化措施，包括實施分小區與分時段彈性管制、外圍路口舉牌分流，並引導人群前往百齡高中操場及轉播區，演出尾聲亦加開基河路柵欄活口以利疏運。
今日士林一帶氣候不佳、陣雨不斷，但天候並未澆熄民眾熱情，許多家長與年輕族群一早就身著雨衣、手撐雨傘在基河路沿線與北藝中心周邊守候。來自法國的高聳金屬巨象隊伍伴隨音樂與燈光在雨中漫步前行，現場氣氛依然熱烈，在警方與工作人員加強擴音引導與定點疏導下，現場通行阻滯情況明顯舒緩，整體觀賞動線較首日順暢許多。
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