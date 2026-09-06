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新北擬籌「原青團」設15席 讓原民青年常態參與政策討論

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新北市副市長劉和然（前排右四）與與會人員合照。圖／新北市原民局提供
新北市副市長劉和然（前排右四）與與會人員合照。圖／新北市原民局提供

新北市府今舉辦原住民族青年事務座談會，邀集50名18至40歲原青交流。副市長劉和然會中公布「新北市原青團」初步規畫，預計設15名團員，定位為諮詢性組織，未來將針對文化傳承、公共參與及青年發展等議題與市府交換意見。

市府統計，目前設籍新北市的18至40歲青年約120萬人，其中原住民約2萬4千人。今天座談會透過政策分享、創業經驗、問答及交流，蒐集原青對職涯發展、文化傳承與公共參與等議題的想法。

新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，市府近年透過「原青辯論大賽」、「原青小聚」、「原青論壇」及「Laqi原青移動學校」等方式，增加青年參與文化及公共議題的機會。其中原青辯論大賽去年有9組36人參賽，今年增至20組67人，累計參與人數突破百人。

青年局長邱兆梅則表示，市府另透過「新北有課UKO」提供培力課程、職涯探索及實習體驗，青年事務委員會也作為青年參與市政的平台，希望從職涯、創業到公共參與提供不同支持。

座談會也邀請烏來泰雅族青年田原分享返鄉經驗。田原過去曾在都會區工作，蘇迪勒颱風重創烏來後，讓他重新想起家鄉及與外公、外婆相處的記憶，因此辭去工作返鄉創立「獵人雜貨店」，之後逐步將店面發展成分享泰雅文化的空間，串聯生態知識、傳統工藝與地方觀光。

另有網紅陳瑞莎以「從自己的位置出發：職涯、文化與個人品牌的實踐」為題，分享從美髮跨足自媒體、主持及文化工作的歷程。

劉和然表示，原住民族青年在返鄉、創業及文化實踐上有不同選擇，公部門應提供表達想法及取得資源的管道。市府目前規畫成立「新北市原青團」，希望未來建立常態性溝通平台，讓原青能更穩定參與政策討論。

他說，好的青年政策應從一次次對話中理解真正需求，未來也希望讓原青的生活經驗及觀點，成為新北青年政策調整的參考。

新北市副市長劉和然與原民青年互動。圖／新北市原民局提供
新北市副市長劉和然與原民青年互動。圖／新北市原民局提供

與談人陳瑞莎分享職涯、文化及個人品牌實踐經驗。圖／新北市原民局提供
與談人陳瑞莎分享職涯、文化及個人品牌實踐經驗。圖／新北市原民局提供

新北市青年局長邱兆梅分享青年局職涯及創業資源。圖／新北市原民局提供
新北市青年局長邱兆梅分享青年局職涯及創業資源。圖／新北市原民局提供

原青田原分享自己的返鄉心路歷程。圖／新北市原民局提供
原青田原分享自己的返鄉心路歷程。圖／新北市原民局提供

新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜說明原住民族青年政策。圖／新北市原民局提供
新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜說明原住民族青年政策。圖／新北市原民局提供

青年 新北 劉和然

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