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生生喝鮮乳通關密語惹議 北市：善意提醒遭扭曲
北市生生喝鮮乳3.0版上路，擴增6.6萬名國中生受惠。媒體報導關注最初恐系統操作錯扣款，讓學生喊通關密語，遭疑把小孩當乞丐。教育局今天表示，善意的提醒設計，遺憾遭人扭曲。
北市「鮮奶週報－生生喝鮮奶」政策於115學年度起進入3.0階段，擴及國中生6.6萬名，讓學童升國中後，成長發育階段每週持續乳品補充，全市受惠數28.9萬名。
近日媒體報導關注最初北市教育局為避免通路員工對系統操作不熟，請學童在結帳前說通關密語「鮮奶週報，我要喝鮮奶」，以防誤扣成卡內悠遊卡餘額。引起律師林智群臉書發文質疑，「好像被施捨一樣，家長跟小朋友看起來像乞丐嗎？」
教育局今天發布回應表示，感到十分遺憾，「通關密語」為善意的提醒設計，竟遭有心人士扭曲。
教育局告訴中央社記者，首先相關輿論關注通關密語的時間點，並非這次3.0版上路時間，而是教育局與合作通路推廣靠卡兌領初期，即去年4月生生喝鮮乳上路之初，且大家習慣兌換模式後，通關密語已在試營運後逐步退場，現行靠卡兌換非常穩定。
教育局並說，不只北市，全台有合作通路都能持學生證兌領，當初是考量有的縣市通路員工訓練尚未嫻熟，恐致沒有扣對卡內的生生喝鮮奶項目，錯扣到悠遊卡餘額項目，所以討論後請家長、學生說此通關密語，旨在提醒通路員工，對通路、孩子本都是好事。
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