一度雨停！搶看「大象來了」…士林基河路兩側擠進滿滿人潮

2026台北藝術節開幕節目「大象來了……」，第二天最終場今登場，儘管下午天公不作美下雨，人潮一度不若昨晚，但晚間近7時左右，士林周邊雨勢停歇，人潮也慢慢聚集，愈接近表演開始，人潮愈聚愈多，晚間7時多節目尚未開始，整條基河路及路口，已是滿滿人潮。

昨晚士林商圈周邊擠進10萬人潮，搶看台北藝術節開幕演出大象來了，也引發民怨動線混亂，今天第二天演出，警察局加派警力在路口交管，但因今天下午下雨、天候狀況不佳，人潮雖多，但不若昨晚人潮滿滿包圍北藝中心周邊擠爆盛況。

這次是由法國街頭藝術代表團隊奧波西托劇團（Oposito）打造的重磅戶外展演「大象來了……」（Trois Éléphants Passent…），9月5日至6日周末連續兩日晚間19時14分 走入台北士林街頭。

展演由三頭巨型機械大象在鳳凰隊列、錫兵樂隊的簇擁下衝擊視覺，呼應1914年台北首座動物園（北市立動物園前身）創立的歷史節點。三頭巨型機械大象將自巨人遺落的玩具箱中甦醒，沿基河路一路前行至台北表演藝術中心（北藝中心）戶外廣場。

晚間近19時左右，士林周邊雨勢停歇，「大象來了」戶外展演人潮也慢慢聚集，愈接近表演開始，人潮愈聚愈多，晚間七點多節目尚未開始，整條基河路及路口，已經滿滿人潮。記者林麗玉／攝影