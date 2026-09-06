大象來了...昨10萬人潮湧進士林商圈 今晚下雨人潮不若昨晚擠爆

2026台北藝術節開幕節目「大象來了」昨晚10萬人潮擠爆士林周邊商圈，也引發民怨動線混亂，今天第二天演出，警察局加派警力在路口交管，但因下雨、天候狀況不佳，今天人潮恐不若昨晚擠爆。

由法國街頭藝術代表團隊奧波西托劇團（Oposito）打造的重磅戶外展演「大象來了……」（Trois Éléphants Passent…），9月5日至6日周末連續兩日晚間19時14分 走入台北士林街頭。展演由三頭巨型機械大象在鳳凰隊列、錫兵樂隊的簇擁下衝擊視覺，呼應1914年台北首座動物園（北市立動物園前身）創立的歷史節點。三頭巨型機械大象將自巨人遺落的玩具箱中甦醒，沿基河路一路前行至台北表演藝術中心（北藝中心）戶外廣場。

昨天晚間第一天展演，因天候狀況不錯，下午士林夜市周邊就已經聚集相當多人潮，到晚間19時演出登場，整個士林夜市及台北藝術中心周邊被滿滿人潮包圍，北藝也統計，估現場吸引逾10萬人參與，不過也因為人潮太多，現場動線遭質疑太過混亂。

今天晚間演出第二天，因下雨、天候狀況不佳，傍晚18時左右，展演遊行的基河路兩側、北藝門口，及捷運劍潭站周邊，已經有相當多等候看表演的民眾，不過人潮似乎不若昨晚擠爆。

2026台北藝術節開幕節目「大象來了」昨晚10萬人潮擠爆士林周邊商圈，也引發民怨動線混亂，今天第二天演出，警察局加派警力在路口交管，但因下雨、天候狀況不佳，今天人潮恐不若昨晚擠爆。記者林麗玉／攝影

2026台北藝術節開幕節目「大象來了」昨晚10萬人潮擠爆士林周邊商圈，也引發民怨動線混亂，今天第二天演出，警察局加派警力在路口交管，但因下雨、天候狀況不佳，今天人潮恐不若昨晚擠爆。記者林麗玉／攝影