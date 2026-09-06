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新北萬里龜吼機車練習場去年啟用 今辦首場機車下鄉考照服務80人受惠
新北市萬里區龜吼機車練習場去年啟用，今天監理單位來舉辦萬里首場機車下鄉考照服務，80名年輕、年長和新住民鄉親，從講習、筆試到路考，一站式完成考照程序取得駕照，安心上路。
萬里區公所表示，基隆監理站體恤偏鄉居民，往返位在基隆市七堵區的監理站，要承受舟車勞頓之苦，多年前就與偏鄉公所合作，下鄉辦理機車考照，只是萬里區過去無合格路考場，萬里鄉親只能到金山考駕照。
去年初萬里區公所在當地議員經費支持下，新建「龜吼機車練習場」完工後，便積極向監理單位爭取比照金山模式，促成也在萬里區龜吼機車練習場和龜吼市民活動中心，提供一站式考照服務。
這場活動原訂8月28日舉辦，因遭逢沙德爾颱風逼近威脅，萬里區公所與基隆監理站協調後，延至今天舉辦。區公所也一通一通電話通知報名民眾，避免白跑一趟。這是監理站首次在假日下鄉提供考照服務，監理站感謝同仁的支持配合，也感謝報名者諒解改期。
萬里區長黃雱勉表示，感謝基隆監理站到萬里區提供一站式考照服務，同時感謝立委廖先翔居中協調，也感謝在地里長的支持，考照活動一開放報名，很快就額滿。因為民眾反應熱烈且給予好評，未來希望能持續與監理站來合作，便利鄉親考照。
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