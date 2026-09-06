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新北萬里龜吼機車練習場去年啟用 今辦首場機車下鄉考照服務80人受惠

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
基隆監理站今天在新北市萬里區萬里區龜吼機車練習場和龜吼市民活動中心，提供一站式考照服務。圖／萬里區公所提供
基隆監理站今天在新北市萬里區萬里區龜吼機車練習場和龜吼市民活動中心，提供一站式考照服務。圖／萬里區公所提供

新北萬里區龜吼機車練習場去年啟用，今天監理單位來舉辦萬里首場機車下鄉考照服務，80名年輕、年長和新住民鄉親，從講習、筆試到路考，一站式完成考照程序取得駕照，安心上路。

萬里區公所表示，基隆監理站體恤偏鄉居民，往返位在基隆市七堵區的監理站，要承受舟車勞頓之苦，多年前就與偏鄉公所合作，下鄉辦理機車考照，只是萬里區過去無合格路考場，萬里鄉親只能到金山考駕照。

去年初萬里區公所在當地議員經費支持下，新建「龜吼機車練習場」完工後，便積極向監理單位爭取比照金山模式，促成也在萬里區龜吼機車練習場和龜吼市民活動中心，提供一站式考照服務。

這場活動原訂8月28日舉辦，因遭逢沙德爾颱風逼近威脅，萬里區公所與基隆監理站協調後，延至今天舉辦。區公所也一通一通電話通知報名民眾，避免白跑一趟。這是監理站首次在假日下鄉提供考照服務，監理站感謝同仁的支持配合，也感謝報名者諒解改期。

萬里區長黃雱勉表示，感謝基隆監理站到萬里區提供一站式考照服務，同時感謝立委廖先翔居中協調，也感謝在地里長的支持，考照活動一開放報名，很快就額滿。因為民眾反應熱烈且給予好評，未來希望能持續與監理站來合作，便利鄉親考照。

基隆監理站今天在新北市萬里區萬里區龜吼機車練習場和龜吼市民活動中心，提供一站式考照服務。圖／萬里區公所提供
基隆監理站今天在新北市萬里區萬里區龜吼機車練習場和龜吼市民活動中心，提供一站式考照服務。圖／萬里區公所提供

基隆監理站今天在新北市萬里區萬里區龜吼機車練習場和龜吼市民活動中心，提供一站式考照服務。圖／萬里區公所提供
基隆監理站今天在新北市萬里區萬里區龜吼機車練習場和龜吼市民活動中心，提供一站式考照服務。圖／萬里區公所提供

基隆監理站今天在新北市萬里區萬里區龜吼機車練習場和龜吼市民活動中心，提供一站式考照服務。圖／萬里區公所提供
基隆監理站今天在新北市萬里區萬里區龜吼機車練習場和龜吼市民活動中心，提供一站式考照服務。圖／萬里區公所提供

基隆監理站今天在新北市萬里區萬里區龜吼機車練習場和龜吼市民活動中心，提供一站式考照服務。圖／萬里區公所提供
基隆監理站今天在新北市萬里區萬里區龜吼機車練習場和龜吼市民活動中心，提供一站式考照服務。圖／萬里區公所提供

基隆監理站今天在新北市萬里區萬里區龜吼機車練習場和龜吼市民活動中心，提供一站式考照服務。圖／萬里區公所提供
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