今晚有彈性管制！「大象來了」昨晚士林10萬人潮擠爆 今啟動動線優化

2026台北藝術節開幕節目「大象來了」昨晚擠爆士林周邊商圈，吸引超過十萬民眾湧入，也引發民怨動線不佳，北市府與北藝中心今早召開整備會議，全面啟動多項人流與動線優化措施，針對民眾抱怨通行阻滯與觀賞視線等問題，今日現場將以「分小區、分時段」彈性管制等措施。

北藝中心表示，昨晚活動，事前即投入逾400名警力與義交維護安全，捷運亦加開6列次全力疏運，現場醫療組迅速處置零星不適個案，並無重大安全事故。對於瞬間超乎預期的龐大人流造成部分路段擁擠，市府與北藝中心今早召開整備會議，啟動人流與動線優化措施。

針對現場民眾反映的通行阻滯與觀賞視線問題，今日現場將以「分小區、分時段」彈性管制。除士林分局於捷運士林站2號出口、劍潭站及周邊動線節點全面提高見警率外，現場工作人員自18時30分起，將於基河路核心觀賞區以及中正路、承德路、文林路等外圍路口，啟動「前方已滿 請看轉播」與「前方已滿 請勿進入」手拿牌引導機制，避免人潮過度向單一路段疊加。

另外，因應遊行路線沿線人潮，執勤人員將加強分流，引導民眾前往台北新天地停車場及百齡高中操場兩處大螢幕轉播區。針對推嬰兒車與長者家庭，現場將優先引導至轉播區以維護安全；前往百齡高中轉播區之民眾，可從百齡高中承德路側校門正門進入。

北藝中心廣場區則加強勸導民眾勿長時間於主舞臺前方席地而坐，以維持觀演區及緊急通道順暢；警方各分區也將使用拖拉式擴音設備，提高現場宣導音量，提醒民眾注意安全、避免推擠。

針對周邊住戶及緊急車輛通行需求，主辦單位亦已協調延長緊急應變通道，以進一步優化住戶及車輛動線。為改善散場擁塞，警方將於演出尾聲在基河路兩側柵欄加開「穿移行穿活口」，便利人潮橫越馬路，並全力引導散場群眾往寬闊大馬路移動，嚴防人群湧入周邊狹窄巷弄。

北藝表示，「大象來了……」為2026臺北藝術節重要開幕節目，以法國經典大型街頭劇場結合臺灣團隊，成功讓表演藝術走入城市街頭。市府與北藝中心呼籲，今（6）日晚間為該作終場演出，建議民眾善用百齡高中操場與臺北新天地停車場轉播區，或於19時14分至20時45分鎖定「台北表演藝術中心官方YouTube頻道（https://tpacplayer.org/VWQKc）」線上同步高畫質直播，在家亦能零時差感受藝術大遷徙的震撼魅力。