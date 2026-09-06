快訊

今晚有彈性管制！「大象來了」昨晚士林10萬人潮擠爆 今啟動動線優化

遭吳靜怡影射持大麻煙彈…佀廣洋不忍了提告誹謗 明再提民事告訴

薔薔入境英國被拒！踩到3大地雷被盯上 遭警告：每次都會被這樣對待

聽新聞
0:00 / 0:00

今晚有彈性管制！「大象來了」昨晚士林10萬人潮擠爆 今啟動動線優化

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
2026台北藝術節開幕，昨天晚間上看10萬民眾為一睹來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象，塞爆北藝中心和捷運劍潭站外側道路。圖／北藝中心提供
2026台北藝術節開幕，昨天晚間上看10萬民眾為一睹來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象，塞爆北藝中心和捷運劍潭站外側道路。圖／北藝中心提供

2026台北藝術節開幕節目「大象來了」昨晚擠爆士林周邊商圈，吸引超過十萬民眾湧入，也引發民怨動線不佳，北市府北藝中心今早召開整備會議，全面啟動多項人流與動線優化措施，針對民眾抱怨通行阻滯與觀賞視線等問題，今日現場將以「分小區、分時段」彈性管制等措施。

北藝中心表示，昨晚活動，事前即投入逾400名警力與義交維護安全，捷運亦加開6列次全力疏運，現場醫療組迅速處置零星不適個案，並無重大安全事故。對於瞬間超乎預期的龐大人流造成部分路段擁擠，市府與北藝中心今早召開整備會議，啟動人流與動線優化措施。

針對現場民眾反映的通行阻滯與觀賞視線問題，今日現場將以「分小區、分時段」彈性管制。除士林分局於捷運士林站2號出口、劍潭站及周邊動線節點全面提高見警率外，現場工作人員自18時30分起，將於基河路核心觀賞區以及中正路、承德路、文林路等外圍路口，啟動「前方已滿 請看轉播」與「前方已滿 請勿進入」手拿牌引導機制，避免人潮過度向單一路段疊加。

另外，因應遊行路線沿線人潮，執勤人員將加強分流，引導民眾前往台北新天地停車場及百齡高中操場兩處大螢幕轉播區。針對推嬰兒車與長者家庭，現場將優先引導至轉播區以維護安全；前往百齡高中轉播區之民眾，可從百齡高中承德路側校門正門進入。

北藝中心廣場區則加強勸導民眾勿長時間於主舞臺前方席地而坐，以維持觀演區及緊急通道順暢；警方各分區也將使用拖拉式擴音設備，提高現場宣導音量，提醒民眾注意安全、避免推擠。

針對周邊住戶及緊急車輛通行需求，主辦單位亦已協調延長緊急應變通道，以進一步優化住戶及車輛動線。為改善散場擁塞，警方將於演出尾聲在基河路兩側柵欄加開「穿移行穿活口」，便利人潮橫越馬路，並全力引導散場群眾往寬闊大馬路移動，嚴防人群湧入周邊狹窄巷弄。

 北藝表示，「大象來了……」為2026臺北藝術節重要開幕節目，以法國經典大型街頭劇場結合臺灣團隊，成功讓表演藝術走入城市街頭。市府與北藝中心呼籲，今（6）日晚間為該作終場演出，建議民眾善用百齡高中操場與臺北新天地停車場轉播區，或於19時14分至20時45分鎖定「台北表演藝術中心官方YouTube頻道（https://tpacplayer.org/VWQKc）」線上同步高畫質直播，在家亦能零時差感受藝術大遷徙的震撼魅力。

大象 北藝中心 捷運 北市府

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

《大象來了》今晚最後出巡！19:14現身士林 最佳卡位點、交通攻略一次看

「大象來了」爆人潮 6日現場、網路直播分流

「大象來了」10萬人擠爆士林街頭 沈伯洋：事前規劃很重要

蘇巧慧競總估逾2萬人助陣 賴清德致詞後即離場、散場出口一度壅塞

相關新聞

今晚有彈性管制！「大象來了」昨晚士林10萬人潮擠爆 今啟動動線優化

2026台北藝術節開幕節目「大象來了」昨晚擠爆士林周邊商圈，吸引超過十萬民眾湧入，也引發民怨動線不佳，北市府與北藝中心今早召開整備會議，全面啟動多項人流與動線優化措施，針對民眾抱怨通行阻滯與觀賞視線等問題，今日現場將以「分小區、分時段」彈性管制等措施。

交通部捷運編列預算暴增？新北市府曝：被大幅減列54.1億元

明年即將進入總統大選年，交通部116年度預算書顯示，都市大眾捷運系統建設計畫大舉編列453億，較今年的81億暴增5.6倍，其中雙北地區預計補助8筆經費近200億。新北捷運局表示，三鶯線116年度中央補助款原提報35.79 億元，中央刪減5.79 億元，核定30億元；基隆捷運原提報93.8億，刪減近47億；淡海輕軌遭全數刪減不予核列。

三峽國慶路逆向險象頻傳 地方促改善標線 交通局：已與捷運局商討對策

新北捷運三鶯線通車後，三峽站前同步啟用單向雙線道路，但分隔島另一側的國慶路仍維持雙向單線配置，近期有居民反映，不熟悉路況的駕駛從三樹路左轉後，常誤以為分隔島兩側各為單一行車方向，甚至循著分隔島上的「靠右行駛」標誌駛入逆向車道，已有多次險些迎面對撞情形。新北市議員參選人吳昇翰說，交通局有必要安排會勘，改善標誌、標線及行車導引。

大象來了！士林昨湧10萬人潮擠爆 蔣萬安下令加派警力、捷運強化疏運

2026台北藝術節，法國奧波西托劇團在士林有戶外演出「大象來了」，昨晚第一天人潮擠爆，據統計，昨晚逾10萬國內外旅客共襄盛舉。不過也因人潮太多遭抱怨動線差，台北市長蔣萬安今說，昨士林周邊商圈業績翻兩倍，今晚還有一場，他特別請警察局加派警力，捷運劍潭、士林站也會強化疏散及人流引導。

新北聯合婚禮 侯友宜鼓勵佳偶早生貴子

二○二六新北市聯合婚禮昨在新莊典華登場，一百對佳偶在市長侯友宜、副市長劉和然見證下互許終身。新人互戴定情對戒、高喊「我願意」並熱情擁吻，充滿浪漫甜蜜氛圍。

三重重新橋下千人烤肉 新北市議員王威元：紛擾中感受人情溫度

新北市三重區重新橋下跳蚤市場昨晚舉辦威力夯肉－中秋團圓烤肉祭，吸引近1600位民眾熱情參與。現場烤爐齊開、香味四溢，親朋好友與左鄰右舍齊聚烤肉，從傍晚到夜晚，舞台前掌聲、笑聲不斷，也讓重新橋下成為熱鬧又溫馨的大型社區嘉年華。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。