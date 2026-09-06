捍衛本土生態為何出征小花蔓澤蘭？為樹木「披白紗」 的勒斃殺手

許多地方政府這幾年都大舉動員，要消滅小花蔓澤蘭。這種植物名稱美、外貌佳，卻名列台灣十大外來入侵種、也名列世界自然保育聯盟全球百種最具危害力的外來入侵物種！

根據《穿越臺灣趣歷史3 》，小花蔓澤蘭來自於中南美洲，入侵臺灣很早，其危害在西元1986年就被注意到。

小花蔓澤蘭很受一般人喜愛，因為滿滿的綠色藤蔓很好看，葉子形狀就像一顆拉長的尖銳愛心，也像是狐狸；小花蔓澤蘭花期約從10月開始，黃白色小花開花時像是樹木披上了新娘的白紗。

然而，小花蔓澤蘭其實是其他植物的勒斃殺手！因為藤蔓會沿著大樹的樹幹一直向上攀爬，從枝幹到樹頭都包住，形成大片綠色的奇景，結果卻是造成大樹無法與陽光接觸，因此不能進行光合作用，最後凋萎死亡，等於是被勒斃！

更厲害的是生長速度，遇到溼熱氣候，尤其是在經常下雨的季節，小花蔓澤蘭一天就可以生長二十公分，形成生態危機。「人工拔除法」成了主要受害區現行採用的防治方法，但要人工拔除超會攀爬的小花蔓澤蘭，可真是不容易，必須長期努力。

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