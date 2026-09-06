快訊

出門帶傘！4縣市大雨特報 恐一路下到明天

三大法人上周都買哪些ETF？這檔主動式狂掃46萬張、高股息也進前十

下飛機就昏倒…福華第3代廖國宏搶救逾10天猝逝 年僅55歲震驚飯店業

聽新聞
0:00 / 0:00

三重重新橋下千人烤肉 新北市議員王威元：紛擾中感受人情溫度

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市三重區重新橋下跳蚤市場昨晚舉辦千人大烤肉。圖／新北市議員王威元辦公室提供
新北市三重區重新橋下跳蚤市場昨晚舉辦千人大烤肉。圖／新北市議員王威元辦公室提供

新北市三重區重新橋下跳蚤市場昨晚舉辦威力夯肉－中秋團圓烤肉祭，吸引近1600位民眾熱情參與。現場烤爐齊開、香味四溢，親朋好友與左鄰右舍齊聚烤肉，從傍晚到夜晚，舞台前掌聲、笑聲不斷，也讓重新橋下成為熱鬧又溫馨的大型社區嘉年華。

這場烤肉活動是由國際獅子會300B1區新世紀獅子會主辦，新北市議員王威元與三重區、蘆洲區各里長共同協辦，希望透過中秋烤肉，讓平時忙碌的家庭與鄰里朋友坐下來吃頓飯、聊聊天，在團圓佳節前夕彼此陪伴、交流感情。

除了烤肉外現場也安排超High舞台表演、無限暢玩的親子兒童遊戲區、造型氣球及爆米花，讓大小朋友都能盡情同樂；主辦單位更準備炒米粉、炒麵等加菜料理，還有食品有限公司加碼戰斧豬排，為鄉親再添一道好料。

新北市議員王威元表示，原本就感受到鄉親對活動相當期待，但當天近1600人齊聚、一起開烤的場面，仍讓他十分感動。「看到一桌桌都是一家人、好朋友、老鄰居聚在一起，孩子開心玩、大人邊烤邊聊，大家臉上都是笑容，這就是我們最想看到的中秋節。」

王威元坦言，近期面對許多不同的聲音與紛擾，但也因為如此更能感受到人與人之間最真實的溫度。王威元強調，無論外界有多少聲音，服務地方、照顧孩子、陪伴長輩、為三重蘆洲努力的初心不會改變，「該做的事情，我會繼續做；該走的路，我也會一步一步走下去。」未來也會把這段時間收到的每一份關心與鼓勵，化成繼續服務地方的力量。

王威元與民眾一同烤肉。圖／新北市議員王威元辦公室提供
王威元與民眾一同烤肉。圖／新北市議員王威元辦公室提供

民眾向王威元加油打氣。圖／新北市議員王威元辦公室提供
民眾向王威元加油打氣。圖／新北市議員王威元辦公室提供

王威元與三、蘆鄉親台上高聲歡唱。圖／新北市議員王威元辦公室提供
王威元與三、蘆鄉親台上高聲歡唱。圖／新北市議員王威元辦公室提供

三重 王威元 議員 烤肉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

1萬8千人湧爆台東森林公園！全國萬人健走大會師熱鬧登場

棒壇熟面孔跨足政壇！誠泰「三本柱」許竹見選市議員、「標哥」也投入里長選戰

一份善心雙份感動 世界和平會送月餅到偏鄉及弱勢家庭

新北市長激戰 藍「雙北共好」抗綠「雙總統級」造勢

相關新聞

交通部捷運編列預算暴增？新北市府曝：被大幅減列54.1億元

明年即將進入總統大選年，交通部116年度預算書顯示，都市大眾捷運系統建設計畫大舉編列453億，較今年的81億暴增5.6倍，其中雙北地區預計補助8筆經費近200億。新北捷運局表示，三鶯線116年度中央補助款原提報35.79 億元，中央刪減5.79 億元，核定30億元；基隆捷運原提報93.8億，刪減近47億；淡海輕軌遭全數刪減不予核列。

三峽國慶路逆向險象頻傳 地方促改善標線 交通局：已與捷運局商討對策

新北捷運三鶯線通車後，三峽站前同步啟用單向雙線道路，但分隔島另一側的國慶路仍維持雙向單線配置，近期有居民反映，不熟悉路況的駕駛從三樹路左轉後，常誤以為分隔島兩側各為單一行車方向，甚至循著分隔島上的「靠右行駛」標誌駛入逆向車道，已有多次險些迎面對撞情形。新北市議員參選人吳昇翰說，交通局有必要安排會勘，改善標誌、標線及行車導引。

大象來了！士林昨湧10萬人潮擠爆 蔣萬安下令加派警力、捷運強化疏運

2026台北藝術節，法國奧波西托劇團在士林有戶外演出「大象來了」，昨晚第一天人潮擠爆，據統計，昨晚逾10萬國內外旅客共襄盛舉。不過也因人潮太多遭抱怨動線差，台北市長蔣萬安今說，昨士林周邊商圈業績翻兩倍，今晚還有一場，他特別請警察局加派警力，捷運劍潭、士林站也會強化疏散及人流引導。

新北聯合婚禮 侯友宜鼓勵佳偶早生貴子

二○二六新北市聯合婚禮昨在新莊典華登場，一百對佳偶在市長侯友宜、副市長劉和然見證下互許終身。新人互戴定情對戒、高喊「我願意」並熱情擁吻，充滿浪漫甜蜜氛圍。

三重重新橋下千人烤肉 新北市議員王威元：紛擾中感受人情溫度

新北市三重區重新橋下跳蚤市場昨晚舉辦威力夯肉－中秋團圓烤肉祭，吸引近1600位民眾熱情參與。現場烤爐齊開、香味四溢，親朋好友與左鄰右舍齊聚烤肉，從傍晚到夜晚，舞台前掌聲、笑聲不斷，也讓重新橋下成為熱鬧又溫馨的大型社區嘉年華。

影／「大象來了」人潮擁擠引民怨 蔣萬安：已指示加派員警疏導

台灣省城隍廟今天舉行115年度北市中元普度祈安祭典，台北市長蔣萬安受邀出席擔任主祭，典禮前蔣萬安接受媒體記者聯訪，針對昨天台北藝術節法國劇團的戶外展演，人潮擁擠引發民怨，蔣萬安表示已指示警力配合疏導。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。