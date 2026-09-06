三重重新橋下千人烤肉 新北市議員王威元：紛擾中感受人情溫度

新北市三重區重新橋下跳蚤市場昨晚舉辦威力夯肉－中秋團圓烤肉祭，吸引近1600位民眾熱情參與。現場烤爐齊開、香味四溢，親朋好友與左鄰右舍齊聚烤肉，從傍晚到夜晚，舞台前掌聲、笑聲不斷，也讓重新橋下成為熱鬧又溫馨的大型社區嘉年華。

這場烤肉活動是由國際獅子會300B1區新世紀獅子會主辦，新北市議員王威元與三重區、蘆洲區各里長共同協辦，希望透過中秋烤肉，讓平時忙碌的家庭與鄰里朋友坐下來吃頓飯、聊聊天，在團圓佳節前夕彼此陪伴、交流感情。

除了烤肉外現場也安排超High舞台表演、無限暢玩的親子兒童遊戲區、造型氣球及爆米花，讓大小朋友都能盡情同樂；主辦單位更準備炒米粉、炒麵等加菜料理，還有食品有限公司加碼戰斧豬排，為鄉親再添一道好料。

新北市議員王威元表示，原本就感受到鄉親對活動相當期待，但當天近1600人齊聚、一起開烤的場面，仍讓他十分感動。「看到一桌桌都是一家人、好朋友、老鄰居聚在一起，孩子開心玩、大人邊烤邊聊，大家臉上都是笑容，這就是我們最想看到的中秋節。」

王威元坦言，近期面對許多不同的聲音與紛擾，但也因為如此更能感受到人與人之間最真實的溫度。王威元強調，無論外界有多少聲音，服務地方、照顧孩子、陪伴長輩、為三重蘆洲努力的初心不會改變，「該做的事情，我會繼續做；該走的路，我也會一步一步走下去。」未來也會把這段時間收到的每一份關心與鼓勵，化成繼續服務地方的力量。

王威元與民眾一同烤肉。圖／新北市議員王威元辦公室提供

民眾向王威元加油打氣。圖／新北市議員王威元辦公室提供