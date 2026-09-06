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網友自稱兒子同學發文聲援遭質疑 蔣萬安：相信民眾看得清楚

中央社／ 台北6日電

台北市長蔣萬安長子錄取北市國際交換學生赴美計畫引發爭議，網路上出現自稱蔣萬安之子同學的聲援文章，遭質疑是網軍反串。蔣萬安今天表示，過往例子看到很多反串，「這一次我相信民眾可以看得非常清楚」。

蔣萬安大兒子蔣得立今年考上建國中學，並錄取北市教育局名額僅25名的國際交換學生學習計畫，引發有美國籍卻用公費申請出國留學等質疑。

蔣萬安今天出席財團法人台北市台灣省城隍廟所舉辦的「115年度台北市中元普度祈安祭典」。媒體聯訪時提問，有報導指稱，自稱蔣得立同學上網貼文聲援，被質疑是網軍反串。

蔣萬安表示，現在網路上的言論真真假假，從過往例子也看到很多反串，「這一次我相信民眾可以看得非常清楚」。

另方面，媒體追問與民進黨台北市長參選人沈伯洋的民調差距拉小，是否擔心中間選民受影響。蔣萬安說，就像他每天面對媒體提問市政議題時一一回覆，市政總質詢也就市政推動清楚說明、報告，他會持續把各項市政做好，爭取民眾的認同。

此外，法國街頭藝術代表團隊奧波西托劇團（Compagnie Oposito）經典作品「大象來了」，5日晚間在台北表演藝術中心戶外廣場登場，吸引超過10萬人前往，6日晚上還有一場，交通、人流管理受關注，媒體詢問蔣萬安如何因應。

蔣萬安表示，已特別請警察局加派警力，同時會在捷運劍潭站、士林站強化疏散與人流引導，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具前往，希望大家把握今晚場次，好好欣賞表演。

蔣萬安說，「大象來了」是市府特別邀請法國知名團隊，結合台灣在地表演團體所帶來非常精彩的表演，希望藉此讓藝術走入街區，同時走入市民的日常生活，昨天也看到士林周邊商圈確實業績翻兩倍。

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