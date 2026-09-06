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三峽國慶路逆向險象頻傳 地方促改善標線 交通局：已與捷運局商討對策

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國慶路維持雙向單線道設置，但標誌不清導致車輛逆向事件頻傳。圖／吳昇翰提供
國慶路維持雙向單線道設置，但標誌不清導致車輛逆向事件頻傳。圖／吳昇翰提供

新北捷運三鶯線通車後，三峽站前同步啟用單向雙線道路，但分隔島另一側的國慶路仍維持雙向單線配置，近期有居民反映，不熟悉路況的駕駛從三樹路左轉後，常誤以為分隔島兩側各為單一行車方向，甚至循著分隔島上的「靠右行駛」標誌駛入逆向車道，已有多次險些迎面對撞情形。新北市議員參選人吳昇翰說，交通局有必要安排會勘，改善標誌、標線及行車導引。

新北交通局回應，該路段屬於捷運工程復舊範圍，捷運側都市計畫道路目前尚未全段開闢，因此國慶路原有路段現階段仍維持雙向通行。對民眾反映標誌不夠明確，交通局說，已請捷運局協助調整，後續也會評估增設「禁止進入」標誌及行車導引線，加強提醒用路人，同時檢討路型調整的可行性。

三鶯線通車後，三峽站前新設單向雙線道路，不過分隔島另一側的國慶路，仍維持雙向單線通行。地方居民近日在臉書社團「我是三峽人」反映，近期已三度目擊驚險狀況，有車輛從三樹路左轉進入國慶路後，因看到中央分隔島，誤以為道路為單向配置，直接駛入逆向車道，直到看見對向車輛迎面而來，才發現走錯方向。

有網友指出，一般駕駛習慣認為中央分隔島兩側各為不同方向車流，但此處分隔島一側為站前單向道路，另一側的國慶路卻同時容納雙向車流，對第一次行經的駕駛較不直覺；加上三樹路鄰近三峽老街，假日常有外地車輛進出，不熟悉當地路況時更容易發生誤闖。

吳昇翰指出，現場除了道路配置與一般用路習慣不同，分隔島上另設有「靠右行駛」標誌，從三樹路左轉進入時，標誌指向的位置卻可能讓駕駛誤認為是應進入的順向車道，在夜間、下雨或視線較差時，誤判風險更高。

吳也說，三鶯線通車後站區交通動線已有改變，相關道路設計也應隨實際使用情況滾動檢討，尤其涉及逆向行駛與正面碰撞風險，應在事故發生前儘速改善。將要求新北市交通局到場會勘，重新檢視當地道路標誌、標線與駕駛視線導引，並研議增加更清楚的「禁止進入」等標誌，或直接在路面增加方向、單行道相關標線，降低駕駛誤闖逆向車道的可能性。

捷運三峽站前新設單向雙線道，分隔島另側國慶路維持雙向單線道。圖／吳昇翰提供
捷運三峽站前新設單向雙線道，分隔島另側國慶路維持雙向單線道。圖／吳昇翰提供

三峽 國慶 逆向

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