大象來了！士林昨湧10萬人潮擠爆 蔣萬安下令加派警力、捷運強化疏運

2026台北藝術節，法國奧波西托劇團在士林有戶外演出「大象來了」，昨晚第一天人潮擠爆，據統計，昨晚逾10萬國內外旅客共襄盛舉。不過也因人潮太多遭抱怨動線差，台北市長蔣萬安今說，昨士林周邊商圈業績翻兩倍，今晚還有一場，他特別請警察局加派警力，捷運劍潭、士林站也會強化疏散及人流引導。

2026台北藝術節昨晚登場，法國奧波西托劇團帶來戶外演出「大象來了」，3頭高達4.5公尺、長8公尺的巨型金屬機械大象，走入士林街頭，全程免費開放民眾參與，打造一場專屬台北的城市狂歡派對。據統計，昨晚有逾10萬名國內外旅客共襄盛舉。不過也因人潮擠爆，許多人在網路發文抱怨現場動線混亂。

蔣萬安今天下午赴台灣省城隍廟出席普度活動，會前蔣受訪表示，大象來的表演，確實非常精彩，這次特別邀請法國知名的團隊，而且結合台灣在地的表演團體，帶來非常精彩的表演，所以不只是希望讓藝術真正走入街區，也走入市民的日常生活。

蔣萬安說，當然昨天也看到市林周邊商圈確實業績都翻倍了兩倍，今天晚上還有一場，他也特別請警察局再加派警力，同時捷運劍潭站、士林站也強化疏散及人流引導，希望所有的民眾前來可以多搭乘大眾運輸工具，也希望大家可以把握今天，一場好好的欣賞表演。

2026台北藝術節開幕，來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象在台灣表演團隊的引領下緩步踏入士林街頭，現場瞬間化身沒有圍牆、屋頂的巨型沉浸式劇場。記者林佳彣／攝影