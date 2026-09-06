快訊

哭完之後彰化縣長王惠美今天去哪裡？臉書PO圖文「抱孫金金看」

日職／林安可再轟軟銀投手上茶谷大河 本季第8轟助西武領先5分

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

大象來了！士林昨湧10萬人潮擠爆 蔣萬安下令加派警力、捷運強化疏運

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
2026台北藝術節開幕，昨天晚間上看10萬民眾為一睹來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象，塞爆北藝中心和捷運劍潭站外側道路。圖／北藝中心提供
2026台北藝術節開幕，昨天晚間上看10萬民眾為一睹來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象，塞爆北藝中心和捷運劍潭站外側道路。圖／北藝中心提供

2026台北藝術節，法國奧波西托劇團在士林有戶外演出「大象來了」，昨晚第一天人潮擠爆，據統計，昨晚逾10萬國內外旅客共襄盛舉。不過也因人潮太多遭抱怨動線差，台北市長蔣萬安今說，昨士林周邊商圈業績翻兩倍，今晚還有一場，他特別請警察局加派警力，捷運劍潭、士林站也會強化疏散及人流引導。

2026台北藝術節昨晚登場，法國奧波西托劇團帶來戶外演出「大象來了」，3頭高達4.5公尺、長8公尺的巨型金屬機械大象，走入士林街頭，全程免費開放民眾參與，打造一場專屬台北的城市狂歡派對。據統計，昨晚有逾10萬名國內外旅客共襄盛舉。不過也因人潮擠爆，許多人在網路發文抱怨現場動線混亂。

蔣萬安今天下午赴台灣省城隍廟出席普度活動，會前蔣受訪表示，大象來的表演，確實非常精彩，這次特別邀請法國知名的團隊，而且結合台灣在地的表演團體，帶來非常精彩的表演，所以不只是希望讓藝術真正走入街區，也走入市民的日常生活。

蔣萬安說，當然昨天也看到市林周邊商圈確實業績都翻倍了兩倍，今天晚上還有一場，他也特別請警察局再加派警力，同時捷運劍潭站、士林站也強化疏散及人流引導，希望所有的民眾前來可以多搭乘大眾運輸工具，也希望大家可以把握今天，一場好好的欣賞表演。

2026台北藝術節開幕，來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象在台灣表演團隊的引領下緩步踏入士林街頭，現場瞬間化身沒有圍牆、屋頂的巨型沉浸式劇場。記者林佳彣／攝影
2026台北藝術節開幕，來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象在台灣表演團隊的引領下緩步踏入士林街頭，現場瞬間化身沒有圍牆、屋頂的巨型沉浸式劇場。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安今天下午赴台灣省城隍廟出席普度活動，表示今晚還有一場，將加派警力、捷運也會加強疏運。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午赴台灣省城隍廟出席普度活動，表示今晚還有一場，將加派警力、捷運也會加強疏運。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 大象 捷運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「大象來了」爆人潮 6日現場、網路直播分流

「大象來了」10萬人擠爆士林街頭 沈伯洋：事前規劃很重要

《大象來了》今晚最後出巡！19:14現身士林 最佳卡位點、交通攻略一次看

1萬8千人湧爆台東森林公園！全國萬人健走大會師熱鬧登場

相關新聞

新北聯合婚禮 侯友宜鼓勵佳偶早生貴子

二○二六新北市聯合婚禮昨在新莊典華登場，一百對佳偶在市長侯友宜、副市長劉和然見證下互許終身。新人互戴定情對戒、高喊「我願意」並熱情擁吻，充滿浪漫甜蜜氛圍。

三峽國慶路逆向險象頻傳 地方促改善標線 交通局：已與捷運局商討對策

新北捷運三鶯線通車後，三峽站前同步啟用單向雙線道路，但分隔島另一側的國慶路仍維持雙向單線配置，近期有居民反映，不熟悉路況的駕駛從三樹路左轉後，常誤以為分隔島兩側各為單一行車方向，甚至循著分隔島上的「靠右行駛」標誌駛入逆向車道，已有多次險些迎面對撞情形。新北市議員參選人吳昇翰說，交通局有必要安排會勘，改善標誌、標線及行車導引。

影／「大象來了」人潮擁擠引民怨 蔣萬安：已指示加派員警疏導

台灣省城隍廟今天舉行115年度北市中元普度祈安祭典，台北市長蔣萬安受邀出席擔任主祭，典禮前蔣萬安接受媒體記者聯訪，針對昨天台北藝術節法國劇團的戶外展演，人潮擁擠引發民怨，蔣萬安表示已指示警力配合疏導。

大象來了！士林昨湧10萬人潮擠爆 蔣萬安下令加派警力、捷運強化疏運

2026台北藝術節，法國奧波西托劇團在士林有戶外演出「大象來了」，昨晚第一天人潮擠爆，據統計，昨晚逾10萬國內外旅客共襄盛舉。不過也因人潮太多遭抱怨動線差，台北市長蔣萬安今說，昨士林周邊商圈業績翻兩倍，今晚還有一場，他特別請警察局加派警力，捷運劍潭、士林站也會強化疏散及人流引導。

金山漫遊榮獲國際ICRT責任旅遊銀獎 成全台首支獲獎團隊

新北農業創生再傳捷報！新北地域品牌金山漫遊（Jinshan Exploring）榮獲英國國際責任旅遊中心（ICRT）「2026 Responsible Tourism Awards Worldwide」地方經濟效益類銀獎，成為全台首個獲此獎項肯定的團隊，展現北海岸金山累積多年的創生成果。

重陽橋橋面板修復施工 9/7起夜間封閉自強路汽車匝道7天

新北市三重區重陽橋將進行橋面板修復工程。新北市政府養工處表示，為提升重陽橋結構安全與行車品質，9月7日至13日將連續7天於夜間施工，每晚10時至翌日上午6時封閉自強路五段上重陽橋汽車匝道，往台北方向車輛須提前改道，機車道則維持正常通行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。