「大象來了」爆人潮 6日現場、網路直播分流

台北藝術節5日晚間以戶外展演「大象來了」揭開序幕，北藝中心統計人潮逾10萬，有人頭暈在現場救護站獲緩解，但無人送醫，今晚加派警力，並透過YT頻道及周邊2處直播分流人潮。

法國街頭藝術代表團隊奧波西托劇團（CompagnieOposito）的經典作品「大象來了」，以3頭高4.5公尺、長8公尺的機械大象，在5日晚間於台北市士林區街頭登場遊行，為2026台北藝術節揭開序幕，吸引逾10萬人前往，6日晚上還有第2場將登場，不少人引頸期盼。

台北表演藝術中心表示，5日晚上首場確實有民眾因為現場擁擠，出現頭暈等不舒服症狀，有幾人當下碰撞到擦傷，現場設有數個救護站，都因此獲得照護改善，並未進一步送醫院就醫，也沒有需要動用到救護車情況發生。北市消防局也表示，未獲報相關送醫情形。

北藝中心表示，今晚同樣自晚上7時14分起，從基河路、特力屋賣場周邊展開遊行，然後在台北表演藝術中心戶外廣場演出，對照5日晚上計400多名警力在場，今晚會加派數十名強化安全維護。

北藝中心呼籲民眾，若現場無較佳視角，可利用周邊的百齡高中操場、台北新天地停車場兩處轉播點，或在晚上7時14分到8時45分，觀看北藝中心YouTube頻道直播。

交通管制配合展開，北藝中心指出，因應民眾參與踴躍，活動沿線滿是人潮，5日傍晚5時30分起管制中正路至文林路間的基河路，管制後周邊中山北路、中正路、文林路等路段有車多狀況，經員警及義交疏導，各路口大致順場，今晚還有1場活動，請用路人避開這些易壅塞路段。

北藝中心建議，活動現場周邊停車空間有限，建議搭乘大眾運輸前往，若搭乘捷運至士林站下車步行可至會場。北捷也會比照跨年等大型活動調配班次因應。