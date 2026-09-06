金山漫遊榮獲國際ICRT責任旅遊銀獎 成全台首支獲獎團隊
新北農業創生再傳捷報！新北地域品牌金山漫遊（Jinshan Exploring）榮獲英國國際責任旅遊中心（ICRT）「2026 Responsible Tourism Awards Worldwide」地方經濟效益類銀獎，成為全台首個獲此獎項肯定的團隊，展現北海岸金山累積多年的創生成果。
ICRT Responsible Tourism Awards自2004年創立，表彰透過旅遊為地方居民、產業文化及環境創造正向影響的實踐案例，主辦單位也會公開各得獎案例的評選理由，讓外界了解其具體做法與成果，作為其他地區推動責任旅遊的參考與借鏡。此次金山漫遊獲得地方經濟效益類銀獎，評審團肯定其將在地居民、文化知識及地方產品融入旅遊核心，讓農漁產業、飲食文化、職人技藝與社區故事轉化成為旅客能實際參與及消費的體驗。透過這樣的模式，旅遊帶來的不只是人潮，更能直接支持在地團隊與業者，帶動產業形成更具韌性的經濟循環。
金山漫遊自2018年由青年共學交流起步，匯聚在地農漁民、職人、社區及旅遊產業的力量，並以地域品牌串聯食、宿、遊、購、行、湯等多元資源，建立跨產業合作網絡。近年更進一步串接新北多處農業創生場域，成功打入日本修學旅行市場，累計已引進逾26000人次來台交流，將地方特色發展成具市場規模與國際吸引力的旅遊內容。
金山漫遊執行長賴家華表示，金山漫遊這4個字背後是一群人共同撐起來的，從在地業者到各界支持力量，都為金山的改變投入心力。此次獲獎不只是榮耀，更是對多年耕耘的一份回應。賴家華強調，這份國際肯定屬於所有一路並肩前行的夥伴，未來也將繼續從金山出發，讓世界看見金山，也看見台灣地方的力量。
新北市農業局長諶錫輝說，新北以農業為基礎推動地方創生，陸續輔導團隊成立金山漫遊、坪林有種茶及品味貢寮等地域品牌，並陪伴團隊從資源盤點、產品開發到市場拓展，逐步建立自主經營能力。此次金山漫遊獲得ICRT國際肯定，不僅展現新北農業創生的推動成果，也證明地方品牌具備走向國際市場的實力。農業局未來將持續支持在地團隊拓展市場、創造就業，讓更多農村特色轉化為可長久經營的產業力量。
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