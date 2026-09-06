金山漫遊榮獲國際ICRT責任旅遊銀獎 成全台首支獲獎團隊

新北農業創生再傳捷報！新北地域品牌金山漫遊（Jinshan Exploring）榮獲英國國際責任旅遊中心（ICRT）「2026 Responsible Tourism Awards Worldwide」地方經濟效益類銀獎，成為全台首個獲此獎項肯定的團隊，展現北海岸金山累積多年的創生成果。

ICRT Responsible Tourism Awards自2004年創立，表彰透過旅遊為地方居民、產業文化及環境創造正向影響的實踐案例，主辦單位也會公開各得獎案例的評選理由，讓外界了解其具體做法與成果，作為其他地區推動責任旅遊的參考與借鏡。此次金山漫遊獲得地方經濟效益類銀獎，評審團肯定其將在地居民、文化知識及地方產品融入旅遊核心，讓農漁產業、飲食文化、職人技藝與社區故事轉化成為旅客能實際參與及消費的體驗。透過這樣的模式，旅遊帶來的不只是人潮，更能直接支持在地團隊與業者，帶動產業形成更具韌性的經濟循環。

金山漫遊自2018年由青年共學交流起步，匯聚在地農漁民、職人、社區及旅遊產業的力量，並以地域品牌串聯食、宿、遊、購、行、湯等多元資源，建立跨產業合作網絡。近年更進一步串接新北多處農業創生場域，成功打入日本修學旅行市場，累計已引進逾26000人次來台交流，將地方特色發展成具市場規模與國際吸引力的旅遊內容。

金山漫遊執行長賴家華表示，金山漫遊這4個字背後是一群人共同撐起來的，從在地業者到各界支持力量，都為金山的改變投入心力。此次獲獎不只是榮耀，更是對多年耕耘的一份回應。賴家華強調，這份國際肯定屬於所有一路並肩前行的夥伴，未來也將繼續從金山出發，讓世界看見金山，也看見台灣地方的力量。

新北市農業局長諶錫輝說，新北以農業為基礎推動地方創生，陸續輔導團隊成立金山漫遊、坪林有種茶及品味貢寮等地域品牌，並陪伴團隊從資源盤點、產品開發到市場拓展，逐步建立自主經營能力。此次金山漫遊獲得ICRT國際肯定，不僅展現新北農業創生的推動成果，也證明地方品牌具備走向國際市場的實力。農業局未來將持續支持在地團隊拓展市場、創造就業，讓更多農村特色轉化為可長久經營的產業力量。

金山漫遊執行長賴家華強調這份國際肯定屬於所有一路並肩前行的夥伴。圖／ 新北市政府農業局提供

金山漫遊讓在地農漁業文化成為旅客體驗內容。圖／新北市政府農業局提供

金山漫遊2024年起打入日本修學旅行市場。圖／新北市政府農業局提供