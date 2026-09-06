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重陽橋橋面板修復施工 9/7起夜間封閉自強路汽車匝道7天

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
提升重陽橋結構安全與行車品質，養工處將於9月7日至13日夜間辦理橋面板修復工程，將封閉自強路五段汽車上橋匝道，機車道維持正常通行。圖／新北市工務局提供
提升重陽橋結構安全與行車品質，養工處將於9月7日至13日夜間辦理橋面板修復工程，將封閉自強路五段汽車上橋匝道，機車道維持正常通行。圖／新北市工務局提供

新北市三重區重陽橋將進行橋面板修復工程。新北市政府養工處表示，為提升重陽橋結構安全與行車品質，9月7日至13日將連續7天於夜間施工，每晚10時至翌日上午6時封閉自強路五段上重陽橋汽車匝道，往台北方向車輛須提前改道，機車道則維持正常通行。

養工處指出，此次施工位置位於三重區自強路五段80號前方，上重陽橋往台北方向的汽車道路段，施工時間為9月7日至13日，每天晚間10時至隔日上午6時進行橋面板修復作業，施工期間將封閉汽車上橋匝道，共計7天。

施工期間，原欲由自強路五段汽車匝道上重陽橋的車輛，請依現場交通指示提前改道，改由仁義街通行後右轉集賢路，再上重陽橋往台北方向；至於機車騎士，機車道不受此次工程影響，仍可正常通行。

養工處表示，工程期間將於周邊道路設置交通維持設施及改道路線指示牌，並安排交通維持人員協助引導車流，維護施工期間行車秩序與用路人安全。

養工處強調，此次橋面板修復工程是為改善橋梁結構及提升行車平穩度，希望提供市民更安全、舒適的通行環境，也提醒用路人提前規畫行車路線，施工時段減速慢行並配合現場交通管制及人員指揮，避免影響行程。

修復 面板 施工

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