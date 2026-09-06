「大象來了」10萬人擠爆士林街頭 沈伯洋：事前規劃很重要

法國奧波西托劇團戶外展演「大象來了」昨晚登場，眾多人潮引發動線癱瘓爭議。民進黨台北市長參選人沈伯洋今天表示，事前規劃很重要，有些國家會做分區疏散，盼北市府完善規劃。

沈伯洋上午到松山區南京公寓市場拜票，媒體會前詢問昨晚「大象來了」展演活動現身士林街頭，吸引逾10萬名國內外旅客，許多人在網路發文抱怨現場動線混亂、警力少，相關看法為何。

沈伯洋表示，疏散人潮一事在大型活動都特別重要，每年跨年時多會遇到此類事情，「大象來了」為國際級表演，如何讓大家看得到又不要推擠，以及散場要順利的話，那麼事前規劃很重要，比如說事前觀賞點有哪些可做明顯告示，若有突發或意外事件時，也可使用電子看板或移動型看板指引民眾往何處移動。

同時，事先也要預測有多少人數，推算每個出口、巷口固定流速，才可知道1分鐘可疏散多少人，有些國家會做分區疏散，其實有太多做法。

沈伯洋覺得，之前韓國梨泰院踩踏事故眾所皆知，有時被推擠會覺得悶熱，而導致容易暈倒或感覺胸腔被擠壓，如何事前宣導民眾相關自我保護方式也很重要，這都是舉辦大型活動應該要注意的事情，希望台北市政府日後能有更完善規劃。

媒體追問，「大象來了」動線規劃不良，是否呼應之前所提「夜間市長」政見，以及近來是否還有其他新的市政缺失。

沈伯洋表示，現在議員質詢就常見相關市政缺失真的很多，並舉從審計報告可看到近期有許多文化活動，不論是合作旅館、報名及參加率都較往年下降，市政每個環節都很重要，希望不要只是像放煙火一樣，應規劃長期文化活動，且確實能讓大家參與。

他認為，不管是無菸城市、生生喝鮮奶兌換率下掉，相關市政政策都還要再檢討精進。

媒體追問，如何看蔣萬安的兒子蔣得立赴美交換就讀爭議，有綠營立委私下認為不要操作過度，以免有反效果；以及網路上出現許多蔣得立的同學發文維護，卻被發現部分是印尼網軍帳號。

沈伯洋說，自己近來受訪都會提到「我們絕對要保護小孩子，這是優先」，學生表現優秀、出國交流都是好事；大家是針對前階段的程序利益迴避有無做好而討論，就這樣一個簡單的事情而已，但結果反而是有人用假訊息方式把小孩又推到前線，這才是令人不能忍受之事。

他提到，有同窗出來發聲，都是很正常事情，但有時大家會發現到一些虛假帳號，這到底是誰做的、無人得知，要說是北市府、甚或反對者做的都有可能，覺得不須多做臆測，但有假帳號是否代表背後有人在操作，請大家要注意。